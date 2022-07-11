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影／太犧牲！南投鎮長拿薑狂擼禿頭 只為推食農
南投縣埔里鎮公所將於16日辦理「薑田裡的秘密」食農教育活動，為了要宣傳吸引民眾參加，鎮長廖志城不僅獻身下田拍攝宣傳影片，更不計形象的手拿生薑狂擼自己的頭上那片「地中海」，宣傳影片出爐，鄉親笑翻直呼「實在太犧牲了」！
埔里鎮公所指出，多數民眾熟知埔里是蔬果專業區，盛產百香果、茭白筍、香菇等農作物，其實鎮內也種植生薑，有專門的生產合作社，且品質優異，為了讓更多人認識埔里生薑，將於7月16日（六）辦理「薑田裡的秘密」食農體驗活動。
而為吸引更多民眾參加「薑田裡的秘密」食農體驗活動，公所為此規劃錄製30秒宣傳影片，除了把鎮內翠綠的薑田景致及薑農拍攝入鏡，也邀請鎮長廖志城獻身除了親自下田，更鎖定他的「頂上風光」大作文章，製造宣傳「笑」果。
「生薑抹頭皮能幫助生髮？！」影片中，廖志城在薑田裡，手拿生薑賣力地往自己的「地中海」狂擼猛擦，引起薑農好奇詢問，廖認真回應是為了生髮，未料卻被農民吐槽，薑是拿來料理爆香去腥，進而宣傳要透過食農教育傳達正確知識。
而因廖志城拿薑狂擼禿頭，畫面十分逗趣，影片近期出爐上線，鄉親笑翻直呼「鎮長實在太犧牲了」，宣傳效果不錯；工作人員還加碼爆料，鎮長擼頭是現場「加戲」，但他為了推廣食農，完全配合演出，過程中不斷NG仍是笑笑的賣力演出。
埔里鎮公所則表示，「薑田裡的秘密」食農教育體驗農村體驗活動將於16日（六）上午9時至12時，在永豐路中台禪寺武術館前受理報名，現場開放300個名額，民眾能下田採生薑，但須自備剪刀剪薑葉，並使用主辦單位提供袋子，裝滿為止。
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