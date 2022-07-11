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民代提「文中52」先「分校」爭補助 中市府：全力設校

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
立法委員張廖萬堅說，「文中52」向中央申請「新興教育人口區興建校舍」專案補助，但不符「國中設校面積」基準，尚未能順利爭取中央核定補助。記者劉柏均／攝影
立法委員張廖萬堅說，「文中52」向中央申請「新興教育人口區興建校舍」專案補助，但不符「國中設校面積」基準，尚未能順利爭取中央核定補助。記者劉柏均／攝影

中市府6月向中央申請「新興教育人口區興建校舍」專案補助，南屯「文中52」卻因不符「國中設校面積」基準，未能順利爭取中央核定補助；立委張廖萬堅今舉辦說明會，建議先以「分校」設置突破法規。

中市教育局表示，已編列1億4400萬元預算，預計設置32間教室的國中，今年底完成規畫，明年初即可發包施工，今年8月市議會將審議。

台中南屯、北屯因都市計畫整體開發，新增就學人口多，校舍不敷使用，立法委員楊瓊瓔今年初向教育部爭取，核定13.38億元，將在北屯區廍子地區增設1國中，在長春自辦重畫區增設1國小、1國中，南屯區溪西地區增設1國中。

立法委員張廖萬堅今舉辦說明會時提到，市府六月發文，「文中52」擬先向台糖承租1.34公頃，興建32間教室，並向中央申請「新興教育人口區興建校舍」專案補助，卻因不符「國中設校面積」基準2.5公頃，尚未能順利爭取中央核定補助。

張廖萬堅說，市府可向中央提出第一期工程計畫，以預算1.8億，擬新建32間教室，土地租用面積僅有1.34公頃，建議第一期先以設置「分校」方式，在法規認定上無疑義，配合中央專案取得9232萬補助，並依專案要求，須於2024年底完工，2025年順利招生。

台糖中彰區處經理黃進添說，全力配合南屯溪西地區建校，用地取得部分台糖完全同意，並會在這禮拜回函給市府；出租土地部分，也會在租約到期收回後，全力配合市府建校。

台中市教育局指出，「文中52」已申請設立核准，並已編列1億4400萬元預算，8月市議會進行審議，預計設置32間教室的國中，今年底完成規畫，明年初即可發包施工。

教育局提到，新興地區人口成長區設校申請程序依中央規定，由地方政府向教育部申請，轉國發會審核再送行政院核定，「文中52」若有土地問題，國教署不會轉給國發會，更不會於核定之後，發函給市府同意設置。

教育局也說，為讓孩子就近上學，「文中52」設校是地方共同的期待，市府感謝當地市議員朱暖英、何文海、劉士州、張耀中不斷為地方發聲，市長盧秀燕團隊排除萬難，也編了預算，不論中央是否有補助，教育局一定全力盡速完成設校目標。

立法委員張廖萬堅說，「文中52」向中央申請「新興教育人口區興建校舍」專案補助，但不符「國中設校面積」基準，尚未能順利爭取中央核定補助。記者劉柏均／攝影
立法委員張廖萬堅說，「文中52」向中央申請「新興教育人口區興建校舍」專案補助，但不符「國中設校面積」基準，尚未能順利爭取中央核定補助。記者劉柏均／攝影
立法院副院長今早也出席台中南屯「文中52」說明會。記者劉柏均／攝影
立法院副院長今早也出席台中南屯「文中52」說明會。記者劉柏均／攝影

教育局 張廖萬堅 教育部

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