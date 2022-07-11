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疫情持續緩降 台中市副市長：疫情即將進入平原期

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府說，65歲以上長輩只要施打疫苗都可獲得中央獎勵的500元禮券、2劑快篩試劑，在7月底之前都可以領取，有接種意願的長輩朋友請盡速預約。圖／ 台中市政府提供
台中市政府說，65歲以上長輩只要施打疫苗都可獲得中央獎勵的500元禮券、2劑快篩試劑，在7月底之前都可以領取，有接種意願的長輩朋友請盡速預約。圖／ 台中市政府提供

台中市今新增2595例本土個案，副市長陳子敬在疫情記者會表示，從近3天的趨勢，以及較上周一下降19.33%來看，疫情即將進入平原期。

衛生局長曾梓展昨天確診，有體溫稍高、打噴嚏和輕微咳嗽，將依規定隔離7天，不會參加市政考察。因防疫期間市府會議多以視訊進行，最近一次實體開會是上周四，且全程佩戴口罩、使用隔板，目前未聞有市長盧秀燕等其他同仁感染。

陳子敬說，台中市65歲以上第4劑疫苗施打人數，累計達17萬2162人，覆蓋率41.75%，仍居六都第一。目前65歲以上長輩只要施打疫苗都可獲得中央獎勵的500元禮券、2劑快篩試劑，在7月底之前都可以領取，有接種意願的長輩朋友請盡速預約。

有關兒童BNT疫苗方面，陳子敬指出，統計至昨日為止，5至11歲兒童疫苗第一劑共施打15萬5566人，第一劑疫苗涵蓋率80.18%；第二劑共施打7萬3991人，第二劑疫苗涵蓋率37.99%。

在校園集中接種部分，最後21校、4452人將在這周陸續完成接種，如果尚未安排孩子施打的家長也不用擔心，台中市疫苗存量充裕，醫療院所仍會持續提供預約服務，家長可以評估孩子的情況，再向醫療院所預約接種時間。

台中市今新增2595例本土個案，副市長陳子敬在疫情記者會表示，疫情即將進入平原期。圖／ 台中市政府提供
台中市今新增2595例本土個案，副市長陳子敬在疫情記者會表示，疫情即將進入平原期。圖／ 台中市政府提供

疫苗 陳子敬 台中市

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