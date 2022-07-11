民代轟中市路況差國賠量增 建設局：統一挖補減少重刨

道路重複挖補造成路面不平，台中市今年1至5月孔蓋及坑洞國賠案24件，比去年同期上升三成，民代要求市府落實統一挖補工程，給用路人安全路況。建設局長陳大田說，市府的「路平服務中心」可統一挖補，將多向事業單位宣導。

法制局長李善植指出，2015年統計至今，同期該項國賠最高為2016年41件，市府持續努力，國賠數已下降。

為降低台中市的道路重複挖掘率，2016年市府成立「路平服務中心」，電力(信)、瓦斯、自來水、汙(雨)水、交通等管線或其他路面銑鋪工程，可由路平服務中心統一派工施做，減少刨除鋪設工程期。

市議員何敏誠表示，根據市府資料2016年到去年，中市每年度的統一挖補核路證發件數，均佔該年度路證申請總件數三成以上。但今年1至5月，共4942件路證申請，統一派工挖掘次數僅1477件，佔比不到三成，顯示道路重複挖掘的情況攀升。

市議員參選人何昆霖指出，道路路況差，易造成用路人車禍，甚至提起國賠。根據台中市法制局資料顯示，去年1至5月，因孔蓋與路面坑洞而成案的國賠案共18件，今年同期卻24件，攀升約三成，顯示路面不平確實影響到民眾的生命財產安全，市府應重視。

「路平服務中心」可統一挖補，降低道路工程期並縮短工時，陳大田指出，但若事業單位確實只申請一項，經核准同路段沒有第二項管線須施作，建設局當然會核發路證，而台中市道路開挖量大，代表城市蓬勃發展與大量建設，因此申請路證量也大，是正向發展。

「道路安全是首要！」陳大田強調，無論市府統一挖補或事業單位開挖，道路品質與安全最重要，市府會善盡督導責任，並向事業單位宣導申請路平服務中心，統一挖補，降低工程黑暗期。