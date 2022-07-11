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南投草屯3重劃區路損待修 縣府擬籌351萬元改善

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯新光重劃區新光段農路因久未養護維修，路面也見龜裂破損。圖／南投縣政府提供
南投草屯新光重劃區新光段農路因久未養護維修，路面也見龜裂破損。圖／南投縣政府提供

南投草屯新光、頂茄荖及南埔等3個農地重劃區，地方陳情反映，部分農路年久失修出現路面龜裂、礫石裸露等狀況，經縣府地政處會勘盤點，評估共有6處農路受損影響居民農用或生活出入，將籌措351萬元經費，並盡速發包施作改善。

地政處指出，新光、頂茄荖及南埔均為草屯鎮內的農地重劃區，分別位居石川、加老、南埔等里，當地里長向公所及民代映當地多處農路損壞，影響通行安全，經會勘評估，新光2處、頂茄荖1處、南埔3處，共6處受損農路，亟待改善。

其中，新光重劃區新光段517地號、1180地號農路，因久未養護維修，路面龜裂破損嚴重，評估需刨除重新鋪路，前者需重鋪125米長、3.5米寬路面，粗估經費需40萬元；後者則以20萬元經費，重新刨鋪100米長、3米寬路面。

南埔二期重劃區則有青宅段868、1001地號農路，南埔重劃區將軍段1123、1130地號農路，南埔重劃區將軍段1109地號農路，此3路段農路除了農用車輛出入，周邊社區住戶也不少，但其道路崎嶇不平，不利民眾出入，確有必要立即改善。

地政處表示，針對南埔重劃區農路分別動支70萬、74萬及47萬元經費，改善修復瀝青混凝土農路，合計長度達610米、寬度5至6米寬；另，頂茄荖重劃區頂茄荖段292地號農路礫石裸露，將動支100萬元重鋪370米長、4.5米寬路面。

南投草屯南埔二期重劃區多處農路年久失修破損，周邊居民陳情盼改善路面。圖／南投縣政府提供
南投草屯南埔二期重劃區多處農路年久失修破損，周邊居民陳情盼改善路面。圖／南投縣政府提供
南投草屯頂茄荖重劃區頂茄荖段292地號農路礫石裸露，將動支100萬元重新刨鋪路面。圖／南投縣政府提供
南投草屯頂茄荖重劃區頂茄荖段292地號農路礫石裸露，將動支100萬元重新刨鋪路面。圖／南投縣政府提供

重劃區 農地

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