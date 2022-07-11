2022台灣仲夏旅遊節今起開跑 跳吃冰舞免費吃冰品

交通部觀光局舉辦2022台灣仲夏旅遊節今起開跑，參山國家風景區管理處推出「跳舞一夏 清涼呷冰」活動，從7月15日起到8月31日止，只要到苗栗獅山、南庄等遊客中心跳吃冰舞，即可免費享用限量桂花、梅花特色冰品。

參山處今年行銷「台灣仲夏旅遊節」活動，大推吃冰舞，在6個遊客中心推出特色冰品。苗栗南庄、獅山遊客中心推桂花、梅花冰棒、東方美人和桂花烏龍冷泡茶；台中梨山、谷關遊客中心推白冷冰棒、五葉松汁、黑木耳汁和梨山冷泡茶；彰化八卦山、松柏嶺推荔枝、鳳梨冰棒和茶酵素冷茶飲等。每一種口味各有獨特風格，值得品嚐。

參山處長曹忠猷表示，今年活動以「清涼」、「消暑」、「涼品」為主軸，南庄、獅山等地區有多元、豐富的旅遊風貌，吃冰舞步簡單易學，跳完就有冰吃，適合闔家大小、活力青春的背包客，一同開心跳舞同樂。

從7月15日起到8月31日止，遊客只要依遊客中心人員的指定方式完成跳舞、於「參山國家風景區粉絲專頁」按讚，分享貼文，並於粉絲專頁活動貼文下tag2位好友，然後至遊客中心櫃台服務人員出示粉絲專頁影片上傳結果，即可免費享用指定限量冰品。