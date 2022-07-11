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台中保安林命名投票活動 可抽限量大地風精美束口背袋

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中保安林命名投票活動，可抽限量大地風精美束口揹袋。圖／東勢林管處提供
台中保安林命名投票活動，可抽限量大地風精美束口揹袋。圖／東勢林管處提供

東勢林區管理處與台中市大甲區、外埔區公所及台中市風景區管理共同舉辦第1410號保安林命名投票活動，即日起至8月15日止，民眾可至大甲區、外埔區公所及大甲鐵砧山旅客服務中心現場投票，或是到東勢處官方FB粉絲專頁網路投票，有機會抽中限量20份的大地風精美束口背袋。

東勢處表示，第1410號土砂捍止暨風景保安林民國6年即編入保安林，位在大甲區頂店里及外埔區鐵山里、廍子里，總面積約60公頃，此號保安林北鄰大安溪，東有國道3號通過，南邊台地是大甲鐵砧山風景特定區，設置目的為防止土砂崩落保護周邊住家及耕地以及有利於大安溪、集會所溪的治理。

東勢林管處表示，為保安林管理所需，以往保安林都是以4碼數字編號來稱呼，這個編號就像是保安林的專屬身分識別碼，雖然管理上方便，但有些生硬，民眾也很難從編碼知道保安林位在哪裡，為了讓保安林周邊的居民認識一直默默保護居住安全的保安林，透過「命名」來讓民眾更加親近保安林。

該處與大甲區、外埔區公所及臺中市風景區管理所根據此號保安林所在地的歷史及在地文化，挑選出「鐵砧山、劍井、鐵山、頂店鐵山」4個名字讓民眾票選，讓關心台灣生態環境的民眾共同參與，詳細活動資訊可至東勢林區管理處FB粉絲專頁查詢。

保安林小常識：保安林在日治時期開始劃設編入，目的在保護特定對象，例如防止陡坡落石及土砂崩壞、防止海岸線風害及鹽害、水庫水源涵養等。目前全台保安林面積約47萬公頃，東勢林管處轄管共36號保安林、面積約9萬公頃。

台中保安林命名投票活動，可抽限量大地風精美束口揹袋。圖／東勢林管處提供
台中保安林命名投票活動，可抽限量大地風精美束口揹袋。圖／東勢林管處提供
台中保安林命名投票活動，可抽限量大地風精美束口揹袋。圖／東勢林管處提供
台中保安林命名投票活動，可抽限量大地風精美束口揹袋。圖／東勢林管處提供

鐵砧山 投票 台中市

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