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竹山下坪吊橋蜜源引蝶入谷 開闢紫斑蝶新秘境
紫斑蝶不再是雲林縣林內鄉的獨有，竹山鎮公所選在下坪吊橋，將1770平方公尺的國有地種植大片高士佛澤蘭、以及馬利筋等蜜源植物，成功引來大批蝴蝶，讓人運動時也停下腳步來欣賞這美麗風景，也成為境內少有的紫斑蝶秘境。
竹山鎮公所指出，紫斑蝶賞期從7月初到10月底，有整整3個月的時間，而台大實驗林的「下坪自然教育園區」位於南投縣竹山鎮下坪里，距離竹山市區3公里，係位於濁水溪與其支流清水溪會流處的上方，原本就是鎮內最獨有的優秀自然環境園區，更是鎮民的後花園，近來更打造下坪吊橋景點，過去只有大鞍地區是賞蝶的好處去，今年又多了下坪新秘境。
竹山鎮長陳東睦說，為將下坪打造成最美路上自行車步道，竹山鎮公所這幾年致力營造個季節的景色，讓來下坪吊橋的遊客除了能欣賞彩繪吊橋外，四季來都可以觀賞到不同的風景，先是垂枝女貞、緊接著荷花、接下來就是紫斑蝶，努力營造環境，就是希望大家來到這邊，都可以看見不同風景。
這次選用高士佛澤蘭為主要蜜源植物，除了是台灣固有種外，植物花期長，蜜源充足，是多種蝴蝶青斑蝶、樺斑蝶和小青斑蝶和蜜蜂的食物來源；馬利筋多年生宿根性亞灌木狀直立草本植物。莖基部半木質化，直立性，株高 30至180 公分，莖節明顯，全株含豐沛白色乳汁，幼枝披被細柔毛，而花朵也是昆蟲的重要蜜源植物，兩種植物植栽經過3個月的種植，最近開始引蝶入谷。
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