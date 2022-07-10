非誠勿擾！彰化無底廟受理「月老手牽手」未婚聯誼報名

彰化市南瑤路無底廟鎮南宮供奉有月下老人，十分靈驗，18年來，每年七夕情人節都會舉辦「月老手牽手」未婚聯誼，也成就許多姻緣，去年因疫情停辦，今年疫情趨緩，廟方即日起到7月30日接受報名，男女各50名，報名費300元，7月31日舉辦。

彰化市鎮南宮俗稱無底廟，除主祀媽祖及觀世音菩蕯等神尊外，並供奉有月老星君，常有許多人前往求姻緣，18年來，廟方每逢七夕情人節，也都會舉辦「月老手牽手」未婚聯誼，為未婚男女牽紅線，每年都有上百人報名，估計有上千人次參與。

鎮南宮副總幹事許世丞說，廟方舉辦的「月老手牽手」未婚聯誼活動，每年都約有4到5對配對成功，然後自由發展，廟方每年都會收到結成連理的男女訊息，即會送上金牌賀喜。

這項未婚聯誼活動去年因疫情停辦，今年因疫情趨緩，廟方決定繼續舉辦，即日起到7月30日受理報名，凡中華民國未婚男女青年，無不良嗜好，有正當職業，男（民國67到84年次）專科、女（68到86年次）高中職畢業，男女各50名，費用300元，訂7月31日在鎮南宮舉行。全程參加活動可獲贈紀念品。