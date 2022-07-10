快訊

獲徵召參選台北市長 陳時中：責任來我就扛

龍中配底定！民進黨拍板徵召陳時中、林佳龍 蔡總統：雙北雙箭頭

印有繁體中文...我軍援烏克蘭軍方「60公厘迫擊砲」？ 國防部回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

非誠勿擾！彰化無底廟受理「月老手牽手」未婚聯誼報名

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市南瑤路無底廟鎮南宮供奉有月下老人，十分靈驗，18年來，每逢七夕情人節都會舉辦「月老手牽手」未婚聯誼，也成就許多姻緣。記者劉明岩／攝影
彰化市南瑤路無底廟鎮南宮供奉有月下老人，十分靈驗，18年來，每逢七夕情人節都會舉辦「月老手牽手」未婚聯誼，也成就許多姻緣。記者劉明岩／攝影

彰化市南瑤路無底廟鎮南宮供奉有月下老人，十分靈驗，18年來，每年七夕情人節都會舉辦「月老手牽手」未婚聯誼，也成就許多姻緣，去年因疫情停辦，今年疫情趨緩，廟方即日起到7月30日接受報名，男女各50名，報名費300元，7月31日舉辦。

彰化市鎮南宮俗稱無底廟，除主祀媽祖及觀世音菩蕯等神尊外，並供奉有月老星君，常有許多人前往求姻緣，18年來，廟方每逢七夕情人節，也都會舉辦「月老手牽手」未婚聯誼，為未婚男女牽紅線，每年都有上百人報名，估計有上千人次參與。

鎮南宮副總幹事許世丞說，廟方舉辦的「月老手牽手」未婚聯誼活動，每年都約有4到5對配對成功，然後自由發展，廟方每年都會收到結成連理的男女訊息，即會送上金牌賀喜。

這項未婚聯誼活動去年因疫情停辦，今年因疫情趨緩，廟方決定繼續舉辦，即日起到7月30日受理報名，凡中華民國未婚男女青年，無不良嗜好，有正當職業，男（民國67到84年次）專科、女（68到86年次）高中職畢業，男女各50名，費用300元，訂7月31日在鎮南宮舉行。全程參加活動可獲贈紀念品。

許世丞說，活動內容有伊對伊、多對多交友聯誼、默契互動探索及下午茶等，各自選擇屬意對象，完成配對。

彰化市南瑤路無底廟鎮南宮供奉有月下老人，十分靈驗，18年來，每逢七夕情人節都會舉辦「月老手牽手」未婚聯誼，也成就許多姻緣。記者劉明岩／攝影
彰化市南瑤路無底廟鎮南宮供奉有月下老人，十分靈驗，18年來，每逢七夕情人節都會舉辦「月老手牽手」未婚聯誼，也成就許多姻緣。記者劉明岩／攝影
彰化市南瑤路無底廟鎮南宮供奉有月下老人，十分靈驗，18年來，每逢七夕情人節都會舉辦「月老手牽手」未婚聯誼，也成就許多姻緣。記者劉明岩／攝影
彰化市南瑤路無底廟鎮南宮供奉有月下老人，十分靈驗，18年來，每逢七夕情人節都會舉辦「月老手牽手」未婚聯誼，也成就許多姻緣。記者劉明岩／攝影

聯誼 月老 情人節 七夕 彰化

延伸閱讀

民眾黨提名彰化縣8名參選人 今晚正式亮相

相關新聞

影／廖老大轉戰手搖飲直呼「壓力很大」 開幕首日粉絲台北南下嘗鮮

賽車教父「廖老大」轉戰手搖飲料店，位於台中市西屯區「阿娘喂！廖老大」旗艦店今開幕，吸引長長人龍排隊，更有台北粉絲昨晚驅車...

防堵登革熱 南投衛生局籲4步驟消滅病媒蚊

時序入夏，氣溫偏高，加上各地常有午後豪大雨發生，有利於病媒蚊生長，南投縣衛生局提醒，國內登革熱病例已累積6例，呼籲民眾平...

非誠勿擾！彰化無底廟受理「月老手牽手」未婚聯誼報名

彰化市南瑤路無底廟鎮南宮供奉有月下老人，十分靈驗，18年來，每年七夕情人節都會舉辦「月老手牽手」未婚聯誼，也成就許多姻緣...

9月4日「日月潭萬人泳渡」反常僅1.3萬報名 南投縣府給原因

日月潭萬人泳渡將於9月4日復辦，7月報名開跑，限額2萬人，但今年未見報名秒殺額滿盛況，至今僅1.3萬人完成報名程序，不少...

中市幹線公車6線齊發 升級智慧型站牌一看就懂

7月起，台中市府在市區六大路廊推動幹線公車，一路到底不轉彎，以專屬色系塗裝，候車民眾清楚好識別，且在台灣大道、崇德路及北...

逾200人響應清水海岸淨灘 清出83公斤垃圾

台中港國際青年商會今天號召200多名會友與在地居民，在台中清水海岸舉辦大淨灘活動，眾人不畏烈日，共清出83公斤垃圾，期盼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。