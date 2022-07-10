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影／廖老大轉戰手搖飲直呼「壓力很大」 開幕首日粉絲台北南下嘗鮮

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
賽車教父「廖老大」廖志賢轉戰手搖飲料店，位於台中市西屯區「阿娘喂！廖老大」旗艦店今開幕，吸引長長人龍排隊。記者林佩均／攝影
賽車教父「廖老大」廖志賢轉戰手搖飲料店，位於台中市西屯區「阿娘喂！廖老大」旗艦店今開幕，吸引長長人龍排隊。記者林佩均／攝影

賽車教父「廖老大」轉戰手搖飲料店，位於台中市西屯區「阿娘喂！廖老大」旗艦店今開幕，吸引長長人龍排隊，更有台北粉絲昨晚驅車南下，專程帶女友來排隊嘗鮮。廖老大直言他加盟金低，已有150家加盟店，全省開花，也坦言第一階段的加盟店長多為藍領階級與弱勢團體，想拉拔員工生計，「其實我壓力也很大！」

「廖老大」廖志賢今現身台中市西屯區旗艦店，讓現場大排長龍隊伍掀起不少騷動，紛紛要求合影。謝小姐說，男友是廖老大的忠實粉絲，昨天兩人就從台北南下，今早排隊嘗鮮，她要買大家推薦的「鹹檸七」飲品試試口感。店家訂單不斷，中午更接到單筆100杯的外送大單，可見廖老大魅力難擋。

廖志賢直言，他的加盟金不到40萬元，讓許多藍領階層「敢作頭家夢」，起初接獲400多筆加盟訂單，但他逐一過濾，先幫助中下階層與弱勢身障人士，最後選出150家業主，其中30家弱勢身障人士不收加盟金，無條件輔導開業。

「每一位加盟主背後都有辛苦的故事…」廖志賢嘆口氣說，有單親母親帶著3個孩子到現場受訓、開11年計程車司機，拿存的辛苦錢投資開店圓夢、也有為了照顧植物人弟弟而一搏的哥哥選擇創業。

廖志賢看到輔導的業主未通過考試，急得在現場哭，但其實他的壓力比誰都大，甚至跟業主請求「我錢退給你，好嗎？」就是擔心業主開店後的經濟壓力與能力無法負擔；廖志賢甚至無息借款給業主添購機具，就是不希望弱勢家庭再貸款，經濟負擔更大。

談起飲品，廖志賢推薦融合香港進口的醃製檸檬、氣泡飲與鹽巴的「鹹檸七」，是香港道地風味飲品；另一杯以他口頭禪「阿娘喂」所命名，即是翡翠檸檬綠茶，採用台灣在地綠茶與屏東契作檸檬，是杯道地台灣風味的清爽飲品。

「廖老大」手搖飲加盟店已在全省、離島綻放，廖志賢誓言將台灣在地手搖飲品帶到全世界，明年他預計加入滷味系列，擴充成複合式餐飲，讓淡季冬天也能有穩定收入。

賽車教父「廖老大」廖志賢(右)轉戰手搖飲料店，位於台中市西屯區「阿娘喂！廖老大」旗艦店今開幕，吸引長長人龍排隊。記者林佩均／攝影
賽車教父「廖老大」廖志賢(右)轉戰手搖飲料店，位於台中市西屯區「阿娘喂！廖老大」旗艦店今開幕，吸引長長人龍排隊。記者林佩均／攝影
賽車教父「廖老大」轉戰手搖飲料店，位於台中市西屯區「阿娘喂！廖老大」旗艦店今開幕。記者林佩均／攝影
賽車教父「廖老大」轉戰手搖飲料店，位於台中市西屯區「阿娘喂！廖老大」旗艦店今開幕。記者林佩均／攝影
賽車教父「廖老大」轉戰手搖飲料店，希望幫助藍領族與弱勢身障人士一圓「頭家夢」。記者林佩均／攝影
賽車教父「廖老大」轉戰手搖飲料店，希望幫助藍領族與弱勢身障人士一圓「頭家夢」。記者林佩均／攝影
賽車教父「廖老大」廖志賢(左)轉戰手搖飲料店，位於台中市西屯區「阿娘喂！廖老大」旗艦店今開幕，謝小姐(右)與男友特地從台北驅車南下追星、嘗鮮。記者林佩均／攝影
賽車教父「廖老大」廖志賢(左)轉戰手搖飲料店，位於台中市西屯區「阿娘喂！廖老大」旗艦店今開幕，謝小姐(右)與男友特地從台北驅車南下追星、嘗鮮。記者林佩均／攝影

廖老大 手搖飲料 台中市

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