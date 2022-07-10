防堵登革熱 南投衛生局籲4步驟消滅病媒蚊
時序入夏，氣溫偏高，加上各地常有午後豪大雨發生，有利於病媒蚊生長，南投縣衛生局提醒，國內登革熱病例已累積6例，呼籲民眾平時應做好環境清除及防蚊措施，落實「巡、倒、清、刷」4步驟，若有發燒、出疹等疑似症狀盡速就醫。
南投衛生局指出，中央統計今年至本月5日止，國內登革熱病例累計6例，雖皆為境外移入，但我國也已進入登革熱流行季節，且近期各地皆有豪大雨發生，加上氣溫偏高，雨後若未及時清理環境積水容器，恐有利於病媒蚊大量孳生。
衛生局長陳南松為此呼籲，民眾平時應做好「巡、倒、清、刷」4步驟，落實經常巡檢環境，避免戶內外積水；發現有積水就倒掉，將容器倒置；容器減量，清除不必要積水容器；刷洗容器，避免蟲卵附著。
若必須運用水桶、儲水箱等容器儲水，務必加蓋或是覆蓋細紗網，並須留意紗網不可接觸水面，避免成為孳生源；而外出至山林、公園、草地等戶外場域，務必加強防蚊措施，除了噴灑防蚊液，也請穿著淺色長袖衣服，避免遭蚊蟲叮咬，降低感染風險；如疑似症狀應盡速就醫及通報。
衛生局也表示，國內及東南亞國家等登革熱疫情均升溫，若出現有發燒、頭痛、後眼窩痛、噁心、肌肉及關節痛、出疹等登革熱疑似症狀就醫時，務必告知旅遊活動史，各醫療院所也應加強詢問就診者TOCC旅遊史、職業史、接觸史、群聚。
而民眾若有登革熱疑似症狀，經醫診可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位採取防治工作，而登革熱相關資訊也可至疾管署全球資訊（https://www.cdc.gov.tw）查閱，或撥打免付費防疫專線1922 、0800-001922洽詢。
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