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逾200人響應清水海岸淨灘 清出83公斤垃圾
台中港國際青年商會今天號召200多名會友與在地居民，在台中清水海岸舉辦大淨灘活動，眾人不畏烈日，共清出83公斤垃圾，期盼守護家鄉環境，留給下一代乾淨生活。
國際青年商會以達成聯合國永續發展目標(SDGs)為使命，歷年來在世界各地推出各項活動，以行動落實環境永續的需求，台中港國際青年商會長蕭佳元表示，海洋不僅是地球生命泉源，更是台中港青商夥伴們的日常生活的好鄰居，今年舉辦淨灘活動，希望能以自身行動，為守護環境盡一份心力。
現場參與民眾表示，看到這次活動，特別帶孩子一起參與，小朋友對於海邊竟然有這麼多垃圾，也感到震撼，承諾未來一定要減少垃圾。
台中市議員參選人，也是台中港青商秘書長、今天活動總幹事的林佳儀表示，海線人生活與海洋息息相關，從小就在這片海岸成長，對海線的居民而言，照顧海岸環境不僅是義務，更是驕傲。
林佳儀說，環保不只限於淨灘這樣的補救措施，需要從日常生活中垃圾減量、落實回收做起，今天參與大淨灘行動有許多成員中是各家庭共同參加。
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