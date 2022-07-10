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台中市電動公車數全國居冠 今年達306輛

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市電動公車上路營運數量已達240輛，加上今年中央已核定補助的電動公車數量後，全市電動公車數達到306輛，全國第一。圖／台中市交通局提供
台中市電動公車上路營運數量已達240輛，加上今年中央已核定補助的電動公車數量後，全市電動公車數達到306輛，全國第一。圖／台中市交通局提供

台中市電動公車上路營運數量已達240輛，加上今年中央已核定補助的電動公車數量後，全市電動公車數達到306輛，全國第一，且超前完成今年度電動公車達290輛的目標。

交通局表示，持續配合中央「2030市區公車電動化執行計畫」政策，加速將市區公車汰舊換新為電動公車，歡迎民眾搭乘塗裝「白底綠閃電」圖案的公車，享受綠色運輸服務。

交通局長葉昭甫指出，市長盧秀燕推動「藍天白雲行動計畫」，3年多來，台中空氣品質明顯改善，為減少老舊柴油公車廢氣排放汙染，推出市區公車汰舊換新政策，鼓勵客運業者優先汰換為電動公車，發展無汙染運具。

葉昭甫表示，電動公車的優勢在於能源使用效率高、乘坐平穩舒適、不製造空氣汙染、減少溫室效應且公車行駛時安靜無噪音，市府協調客運業者參與交通部電動大客車補助計畫加速汰換老舊柴油公車，獲熱烈響應。

交通局說明，今年上半年台中客運原201路公車再獲中央補助22輛電動公車，該路線已於今年7月1日轉型為200路幹線公車(中興幹線），行經多所學校、醫院、景點及其它運輸節點，後續22輛電動公車上路後，將提供更優質的大眾運輸服務。

為增加民眾搭乘大眾運輸的意願，交通局推出「雙十公車」優惠，10公里內免費、超過10公里最多收10元，廣獲好評，全國最便宜的公車票價在台中。

民眾如何辨識電動公車？葉昭甫指出，交通局統一電動公車的車頭及車尾塗裝為「白底綠閃電」圖案，強調能源、環保與快速便捷意象，近年來擴大電動公車車隊規模有成，鼓勵民眾優先搭乘電動公車，生活中力挺環保。

公車 廢氣排放 溫室效應

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