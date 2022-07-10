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影／蔡其昌指台中需更多國際賽事 市府：盧秀燕已在做

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
民進黨台中市長參選人蔡其昌（前排左）今早參加2022第八屆大腳ㄚ盃全國馬拉松接力賽，蔡其昌擔任頒獎人。記者林佩均／攝影
民進黨台中市長參選人蔡其昌（前排左）今早參加2022第八屆大腳ㄚ盃全國馬拉松接力賽，蔡其昌擔任頒獎人。記者林佩均／攝影

今早，民進黨台中市長參選人蔡其昌參加2022第八屆大腳ㄚ盃全國馬拉松接力賽，提及台中需要更多綠地與國際賽事，提升城市運動風氣，打造台中為熱愛運動的城市。台中市運動局長李昱叡指出，市府團隊力推運動經濟，成功爭取紅牛飛行日、明年世界棒球經典賽在台中舉辦等活動，台中市長盧秀燕已經在做。

蔡其昌致詞說，台中都會公園是很棒的地方，但台中需要更多的綠地，更多國際運動賽事，他本身是中華職棒會長，台中市兩個職籃榮譽領隊，對體育充滿興趣且長期關心，城市要有活力、市民要健康，就要多運動。

台中市目前舉辦的運動賽事，蔡其昌認為運動風氣還需要提升，他說，台中市應該是一座充滿運動的城市，從棒球、慢跑、籃球到銀髮族槌球等，年輕人到老人家的運動都該支持。

蔡其昌說，台中市運動場地、活動場地與國際賽事都該增加，明年棒球經典賽在台中，他將以會長身分，將更多職棒運動帶入台中舉辦。

李昱叡表示，2023世界棒球經典賽宣布在台中舉辦、世界知名紅牛飛行日9月18日在台中舉行、銀髮族愛好的「111年全國明輝盃木球錦標賽」今年在台中市朝馬足球場舉辦，吸引木球好手到場參與盛會。

李昱叡說，盧秀燕上任後，累計啟用5座運動館，包括港區運動公園、長春國民暨兒童運動中心、大里國民暨兒童運動中心、潭子國民暨兒童運動中心及沙鹿兒童運動中心，另清水、豐原、北屯國民暨兒童運動中心已動工，預計未來還有烏日全民運動館、太平國民暨兒童運動中心、台中足球運動休閒園區、台中巨蛋體育館等即將動工，積極營造優質運動環境。

台中市長 蔡其昌 馬拉松

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