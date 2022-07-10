「向海那漾」大安濱海露營區 比基尼拍照打卡送入住禮

位於台中大安濱海樂園內的「向海那漾」豪華露營區，推暑假優惠活動「那漾辣的日子」，穿比基尼在園區拍照打卡，享有入住禮；預訂四人一泊三食全包餐方案，全員穿著比基尼並拍照打卡加碼再送西班牙粉紅氣泡酒或德國紅酒一支。

向海那漾推出加碼優惠方案，選擇「向海那漾」一泊三食全包餐頂級饗宴，四人帳全員穿著比基尼並拍照打卡加碼送價值800元的粉紅氣泡酒，其他帳型則送上德國紅酒，額外加贈送彰化「清水那方」奢華溫泉露營區平日晚餐券一張。

向海那漾也將於7月13日起，暑假期間每周三晚上開放星光比基尼網美泳池，池畔有夏夜晚風的點歌駐唱，還有泡泡機，網美造型泳圈可供拍照。

向海那漾為回饋在地，提供在地鄉親免費使用大泳池，泳池開放時間為上午8點至下午5點，進入需著裝泳帽、泳衣，泳池每周二公休，例行維護；向海那漾夏日清涼優惠方案「那漾辣的日子」，活動日期從2022年7月6日到7月31日。

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