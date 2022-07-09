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苗木之鄉人口老化 彰縣府籲社區提供場地設關懷據點

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣永靖鄉一年一度社區志工大會師表現出台灣苗木之鄉的活力。圖／縣府提供
彰化縣永靖鄉一年一度社區志工大會師表現出台灣苗木之鄉的活力。圖／縣府提供

彰化縣永靖鄉公所今天在國立永靖高工舉辦一年一度的社區志工大會師，24個社區約500名志工到場，透過趣味競賽凝聚感情，場面相當熱鬧，縣長王惠美把握機會呼籲社區發展協會理事長幫忙找合適場所設置社區關懷據點，讓永靖高齡鄉民享有樂齡學習生活。

永靖鄉被稱作台灣苗木之鄉，根據縣政府最新統計，永靖鄉截至今（2022）年6月總人口數3萬5667人，65歲以上6359人，占總人口數17.83%，高於全國平均值，永靖鄉24村都有社區發展協會，關懷據點只有8處，王惠美出席永靖鄉社區志工大會師，拜託社區發展協會理事長和幹部找適合設置社區關懷據點的場所。

王惠美說，鄉長詹木根從基層做起，懂得志工無私奉獻與付出，每年舉辦志工相關活動促進志工觀摩交流，過去兩年多，COVID-19疫情期間很多防疫工作委託社區志工、村里長等共同執行，她代表縣政府感謝社區志工夥伴的付出；彰化縣人口老化速度很快，政府希望長者得到妥善照顧，永靖鄉只要有進商的宮廟、活動中心可設置社區關懷據點，可向縣政府社會處洽詢。

永靖鄉長詹木根感謝永靖鄉代表會、縣政府、縣議會、中央立委等機關補助支持，促成今天一年一度永靖鄉志工大會師活動，近兩年因疫情增加許多工作，多虧村長和社區志工協助清消，全力推廣與協助各項活動、任務，永靖鄉得以做好防疫。

永靖鄉志工大會師舉辦「聖火傳遞」、「超級金手指」等趣味競賽，不但凝聚社區團結和向心力，也讓志工彷彿回到國小運動會，各項趣味競賽前6名獲頒發獎盃。

王惠美 疫情

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