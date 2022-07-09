中火周邊今晚4039戶大停電 台電急搶修2小時全數復電

台電台中火力發電廠所在地的台中市龍井區今晚疑架空線路遭外物碰觸大停電。台電在今晚7時17分獲報，經查龍井區包括茄投路、龍港路、三港路等一帶共4039戶停電，在台電搶修下，在晚間9時17分全數復電。

台電搶修人員初步研判，懷疑是架空線路遭外物碰觸造成停電，在4039戶停電全數復電後，搶修人員現仍在現場詳查故障原因，以防日後再發生相同停電事故。台電也對停電造成民眾不便，深感抱歉。