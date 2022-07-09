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鹿港十宜樓修復出自知名匠師之手 未來適度開放

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
鹿港十宜樓磚砌拱圈及天井修復前狀況。圖／彰化縣文化局提供
鹿港十宜樓磚砌拱圈及天井修復前狀況。圖／彰化縣文化局提供

彰化超過百年的歷史建築鹿港「十宜樓」過去是文人雅士的招待所，建物保有清朝風貌，因屬私人宅第過去不曾開放，九二一地震後屋況不佳，2016年梅姬颱風破壞二樓結構，中央與地方2020年投入4500萬元經費整修，歷經多年封閉終於今天開放，所有權人承諾未來周末將有限度開放參觀，讓民眾一窺百坪街屋樓井的面貌。

彰化縣府今天舉辦竣工典禮，彰化縣長王惠美表示，十宜樓2001年登錄為歷史建築，先後完成調查研究修復計畫及修復規劃設計，2019年核定修復經費，文資局補助3375萬元，縣府經費900萬元，所有權人自籌225萬元，公私合作投入修復，包括建築本體、天井景觀、整體木作、牆體修復、結構補強、蟲蟻防治及機電消防設備等工程。

「十宜樓」是廈郊商行慶昌陳家的宅第，為「兩間四進一天井」的長條型街屋，現在所有權人為後代陳澤昭醫師家族還有文史工作者莊研育家族；以往遊客參觀鹿港小鎮，對於這棟具歷史意義的老宅只能在外觀看，導覽員陳美娟說，今天是第一次從正門走進到最深處，相當難得，手機拍個不停。

文資局長陳濟民表示，十宜樓格局完整，有樓井與豐富彩繪，陳家還蒐藏的祖先畫像、皇帝聖旨等古文物，這次工程呈現建物靈魂的傳統匠師功不可沒，包括曾修台中市國定古蹟台中火車站楊明和投入大小木作修復、曾修新北市市定古蹟板橋迪毅堂的黃盈盛做泥作瓦作、油漆彩繪則是出自修復台中市國定古蹟霧峰林家的鄒明宗之手。

莊研育表示，十宜樓是民眾覺醒與政府幫忙讓老建物新生的典範，階段性任務完成，未來將作為展覽、講座及導覽的據點，努力重現過往文人聚會的場域；縣府也在近日展開的彰化走讀藝術節，在十宜樓設置裝置藝術與十宜樓經典文物影像展。

彰化超過百年的歷史建築鹿港「十宜樓」修復後今天開放，彩繪豐富。記者林敬家／攝影
彰化超過百年的歷史建築鹿港「十宜樓」修復後今天開放，彩繪豐富。記者林敬家／攝影
鹿港十宜樓天井木窗與堵板修復前狀況。圖／彰化文化局提供
鹿港十宜樓天井木窗與堵板修復前狀況。圖／彰化文化局提供
歷史建築鹿港「十宜樓」公私合作投入修復，今天完工開放。記者林敬家／攝影
歷史建築鹿港「十宜樓」公私合作投入修復，今天完工開放。記者林敬家／攝影
歷史建築鹿港「十宜樓」過去是文人雅士的招待所，建物保有清朝風貌，修復後今天公開神秘面紗。記者林敬家／攝影
歷史建築鹿港「十宜樓」過去是文人雅士的招待所，建物保有清朝風貌，修復後今天公開神秘面紗。記者林敬家／攝影
鹿港「十宜樓」建物保有清朝風貌，屋內有天井、半邊井。記者林敬家／攝影
鹿港「十宜樓」建物保有清朝風貌，屋內有天井、半邊井。記者林敬家／攝影

歷史建築

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