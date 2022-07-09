鹿港十宜樓修復出自知名匠師之手 未來適度開放

彰化超過百年的歷史建築鹿港「十宜樓」過去是文人雅士的招待所，建物保有清朝風貌，因屬私人宅第過去不曾開放，九二一地震後屋況不佳，2016年梅姬颱風破壞二樓結構，中央與地方2020年投入4500萬元經費整修，歷經多年封閉終於今天開放，所有權人承諾未來周末將有限度開放參觀，讓民眾一窺百坪街屋樓井的面貌。

彰化縣府今天舉辦竣工典禮，彰化縣長王惠美表示，十宜樓2001年登錄為歷史建築，先後完成調查研究修復計畫及修復規劃設計，2019年核定修復經費，文資局補助3375萬元，縣府經費900萬元，所有權人自籌225萬元，公私合作投入修復，包括建築本體、天井景觀、整體木作、牆體修復、結構補強、蟲蟻防治及機電消防設備等工程。

「十宜樓」是廈郊商行慶昌陳家的宅第，為「兩間四進一天井」的長條型街屋，現在所有權人為後代陳澤昭醫師家族還有文史工作者莊研育家族；以往遊客參觀鹿港小鎮，對於這棟具歷史意義的老宅只能在外觀看，導覽員陳美娟說，今天是第一次從正門走進到最深處，相當難得，手機拍個不停。

文資局長陳濟民表示，十宜樓格局完整，有樓井與豐富彩繪，陳家還蒐藏的祖先畫像、皇帝聖旨等古文物，這次工程呈現建物靈魂的傳統匠師功不可沒，包括曾修台中市國定古蹟台中火車站楊明和投入大小木作修復、曾修新北市市定古蹟板橋迪毅堂的黃盈盛做泥作瓦作、油漆彩繪則是出自修復台中市國定古蹟霧峰林家的鄒明宗之手。