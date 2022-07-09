廬山溫泉廢止10年蔣公行館破落 反成失落秘境

南投縣廬山溫泉2012年公告廢止，南投縣文化局最近會勘廬山蔣公行館，可惜行館老舊破損，加上屋瓦、外廊隔間都曾改建，經過評估不具文化資產價值。但是廬山溫泉人去樓空，和過往遊客如織形成強烈反差，反被遊客當成「失落秘境」，成為另類探險景點。

廬山溫泉曾有「天下第一泉」美譽，但2008、2009年辛樂克、莫拉克颱風，引發上游山體崩塌重創溫泉區，中央地質調查所調查發現，廬山地區受母安山岩體深層滑動威脅，南投縣政府在2012年公告廢止溫泉區，並遷往埔里福興農場重新打造溫泉專區。

南投縣文化局表示，廬山溫泉水質極佳，蔣中正總統發覺廬山地貌與大陸江西廬山相當的相似，於是將原「富士溫泉」改名為廬山溫泉，並且在廬山設置了一座行館，與警光山莊緊鄰，成了廬山溫泉知名建築。

文化局最近會勘廬山蔣公行館，評估是否具文化資產保存價值。蔣公行館屬南投縣警局管轄，但2020年廬山警光山莊裁撤，無人員駐守。蔣公行館建築和庭院景觀破損嚴重，且整體建築包含屋瓦、屋面、天花板、地板、外廊隔間都曾改建，鄰警光山莊也曾改建，文化局評估，不具保存價值。

而廬山溫泉過去遊客如織，現在溫泉旅館和廬山老街早已一家家關門，只有少數業者還在苦撐，人去樓空繁華落盡世事變化滄桑，如同「失落的秘境」，卻成了另類景點，吸引遊客重遊，也有年輕人特意探訪。