贈匾太平媽「聖德顯赫」 盧秀燕：3年多來發揮媽祖精神

台中市長盧秀燕今到太平區太和宮贈匾「聖德顯赫」。盧秀燕說，四年前她向太平媽祈願當選市長，媽祖果然靈驗，讓她成為六都唯一女市長，這三年多以來，她認真做市長，今天專程秉報施政作為，見證媽祖神威顯赫。她強調，讓市民有好的生活，是媽祖精神，也是女市長的精神。

台中市太平太和宮，與車籠埔廣興宮及頭汴聖和宮並稱太平三大古廟，主祀天上聖母，地方俗稱「太平媽」，是當地重要的宗教信仰中心，廟方長期投入公益慈善，熱心地方事務，獲信眾肯定。

盧秀燕今天參拜祈福，並頒贈「聖德顯赫」匾額，感謝廟方長期對地方的貢獻，並祈求太平媽庇佑地方風調雨順、市民平安健康。

盧秀燕說，太平區太和宮有200多年歷史，香火鼎盛，四年前她在競選市長時，現任太和宮主委陳中和說太平媽靈驗，推薦她一定要來參拜，當時太平媽正在遶境，她和陳中和在廟埕迎接媽祖回鑾，等候一個多小時，祈願當選市長、服務市民。

盧秀燕指出，太平媽靈驗，這三年來，她跟太平媽祈求與許願事項一一完成，今天專程向太平媽秉報施政作為，讓媽祖歡喜，並贈匾「聖德顯赫」褒揚太平媽神威顯赫，她是見證人。