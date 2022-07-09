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贈匾太平媽「聖德顯赫」 盧秀燕：3年多來發揮媽祖精神

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕今到太平區太和宮贈匾「聖德顯赫」。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今到太平區太和宮贈匾「聖德顯赫」。記者趙容萱／攝影

台中市長盧秀燕今到太平區太和宮贈匾「聖德顯赫」。盧秀燕說，四年前她向太平媽祈願當選市長，媽祖果然靈驗，讓她成為六都唯一女市長，這三年多以來，她認真做市長，今天專程秉報施政作為，見證媽祖神威顯赫。她強調，讓市民有好的生活，是媽祖精神，也是女市長的精神。

台中市太平太和宮，與車籠埔廣興宮及頭汴聖和宮並稱太平三大古廟，主祀天上聖母，地方俗稱「太平媽」，是當地重要的宗教信仰中心，廟方長期投入公益慈善，熱心地方事務，獲信眾肯定。

盧秀燕今天參拜祈福，並頒贈「聖德顯赫」匾額，感謝廟方長期對地方的貢獻，並祈求太平媽庇佑地方風調雨順、市民平安健康。

盧秀燕說，太平區太和宮有200多年歷史，香火鼎盛，四年前她在競選市長時，現任太和宮主委陳中和說太平媽靈驗，推薦她一定要來參拜，當時太平媽正在遶境，她和陳中和在廟埕迎接媽祖回鑾，等候一個多小時，祈願當選市長、服務市民。

盧秀燕指出，太平媽靈驗，這三年來，她跟太平媽祈求與許願事項一一完成，今天專程向太平媽秉報施政作為，讓媽祖歡喜，並贈匾「聖德顯赫」褒揚太平媽神威顯赫，她是見證人。

盧秀燕說，她向太平媽祈願上任後會努力照顧市民需求，包括恢復65歲以上老人健保補助，上任後也編列預算兌現承諾；台中市生育津貼加碼為一胎二萬元，積極推動「公托公幼倍增」計畫，公托月費降為七千元，且有多項友善育兒措施，減輕年輕人負擔。交通部分，市府力推「雙十公車」政策，還有空汙改善，如今空氣品質變好。

台中市長盧秀燕今到太平區太和宮贈匾「聖德顯赫」。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今到太平區太和宮贈匾「聖德顯赫」。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今到太平區太和宮贈匾「聖德顯赫」。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今到太平區太和宮贈匾「聖德顯赫」。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今到太平區太和宮贈匾「聖德顯赫」。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今到太平區太和宮贈匾「聖德顯赫」。記者趙容萱／攝影

盧秀燕 媽祖 台中市長

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