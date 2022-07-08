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台中聯合婚禮即日報名 9月在后里馬場「馬上幸福」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市今年聯合婚禮將在后里馬場舉行，取「馬上幸福」意思。圖／民政局提供
台中市今年聯合婚禮將在后里馬場舉行，取「馬上幸福」意思。圖／民政局提供

台中市政府今年9月將在后里馬場舉行「馬上幸福」聯合婚禮，預定120對新人，接受市長盧秀燕證婚祝福外，另獲贈小家電及金鏟子。民政局指出，即日到7月28日下午5點開放線上報名，第一對報名成功新人可搭馬車進會場，成為矚目焦點。

民政局說明，今年聯合婚禮即日起自7月28日下午5時止開放線上報名，限額120對，凡在台中市設籍、就業或台中市政府所屬公教人員符合資格者均可報名，可上http://www.sgf3535.tw/2022wedding/了解細節。

民政局長吳世瑋指出，后里馬場是國內最具歷史規模的馬場，過去10年，市府打造為全台最大馬術運動教育文化體驗園區。「馬上幸福」聯合婚禮結合后里兩馬（馬場與鐵馬）文化及特色產業花卉與薩克斯風，讓新人留下幸福回憶。

去年聯合婚禮選在熱門婚攝景點「大肚磺溪書院」舉行，結合當地「大肚」的台語諧音，獻上「早生貴子」的祝福；今年選在后里馬場舉行，祝福新人「攜手同心、馬上幸福」。

市府也邀請參加婚禮的民眾，道暢遊周邊景點如麗寶樂園渡假區、后豐鐵馬道、后里森林公園、張連昌薩克斯風博物館、木匠兄妹木工房、月眉糖廠、中社觀光花市及泰安鐵道文化園區、后里動物之家等，感受后里在地人文風貌。

后里馬場 婚禮 新人

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