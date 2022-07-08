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曾中風被救回 志工林政吉堅守崗位成醫療後盾

中央社／ 台中8日電

亞大醫院今年80歲的志工林政吉，去年在服務期間突然中風，獲及時治療。有感醫院救他一命，林政吉經多個月復健後，回到崗位，疫情期間也不缺席，讓醫護感受到共患難的溫暖。

林政吉早年在台北教師會館擔任經理，退休後返回老家台中市霧峰區居住，民國105年妻子過世後，開始參加社區活動，看到亞洲大學附屬醫院張貼志工招募廣告便報名參加，平時在一樓服務台與血壓量測站服務。

去年2月20日，林政吉一如往常到醫院擔任志工，他突然發現頭暈，且抄寫資料時手不聽使喚，甚至講話講不清楚，他量血壓發現收縮壓高達190毫米汞柱，雖然休息一下便恢復正常，但沒過多久走路失去平衡感，他趕緊到門診掛號就醫。

一到診間，醫師確認他屬於中風症狀，便立即要林政吉到急診室治療，經住院一週，接續數月復健，林政吉有感醫院救他一命，去年5月便又迫不及返回服務崗位。

「真的不能輕忽！」林政吉今天接受中央社記者採訪表示，他有高血壓家族病史，曾有陣子吃降血壓藥，但認為沒症狀便自行停藥，平時都是自己獨居，還好有到醫院當志工，若在家中發生意外，後果不堪設想。

林政吉表示，他在血壓量測站擔任志工，只要見到血壓較高的民眾，便時常用自己曾中風的故事，提醒對方一定要注意血壓，該就醫吃藥都要注意。疫情期間雖然有段時間暫停服務，但當他打完疫苗，便又自告奮勇回到醫院服務。

被問到要做志工到幾歲，林政吉說，他認為年紀有了，要多出來跟人說話、做事情，這樣才有活著的意義，能夠做就繼續做，不限制自己志工可以做到幾歲，「人家說人在做天在看，有付出就好了」。

亞大醫院社會工作室代理組長陳淑媛說，林政吉是志工隊年紀最大的，也是大家的精神標竿，只要醫院有需要，他都會自願幫忙，去年林政吉中風時醫院上下都很緊張，也鼓勵他復健完一定要回來，他也很努力地回到志工崗位。

由於去年與今年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，陳淑媛坦言，招募新志工人數銳減，但原有的志工都沒有離隊，志工們都說疫情期間要跟醫院共患難，讓醫護人員都感受到溫暖。

中風 疫情 復健

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