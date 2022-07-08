合歡山路段停車位不足讓民眾違停塞車 南投處評估收費制

台14甲線合歡山路段，每逢周休、連續假期或花季、雪季期間，綿延數公里的車陣猶如高山停車場，由於周邊的4座免費停車場總是一位難求，衍生違規停車亂象，有人提議改採停車引費制，南投林管處指出，停車收費可提高停車場周轉率，與太管處同樣樂觀其成。

合歡山是台灣僅見3000公尺以上 的高山路段，海拔3275公尺的武嶺更是台灣公路最高點，帶動國人一波高山旅遊潮，不只每年的雪季、花季，即使是平常周未及連續假期，不少民眾也利用上山避暑踏青，畢竟山上氣溫較平地低約20度，不但公路最高點合歡山武嶺，熱鬧得像菜市場，夏季觀星更像夜市場，

南投林管處指出，合歡山森林遊樂區現管昆陽、武嶺、合歡山莊停車場共150個車位；太管處合歡山管理站表示，目前管轄的小風口停車場有86個自小客車格，中巴、機車格15格，一位難求下，不只清境農場停車場8點就滿了，合歡山沿線一早就出現車潮，7點不到連合歡山武嶺停車場就滿了，讓埔里工務段緊急通知路況，建議用路人不要再上山。