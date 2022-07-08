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合歡山路段停車位不足讓民眾違停塞車 南投處評估收費制

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
合歡山地區停車場車位有限，每到假日或花季湧進大量車輛，讓台14甲線塞成高山停車場。圖／讀者提供
合歡山地區停車場車位有限，每到假日或花季湧進大量車輛，讓台14甲線塞成高山停車場。圖／讀者提供

台14甲線合歡山路段，每逢周休、連續假期或花季、雪季期間，綿延數公里的車陣猶如高山停車場，由於周邊的4座免費停車場總是一位難求，衍生違規停車亂象，有人提議改採停車引費制，南投林管處指出，停車收費可提高停車場周轉率，與太管處同樣樂觀其成。

合歡山是台灣僅見3000公尺以上 的高山路段，海拔3275公尺的武嶺更是台灣公路最高點，帶動國人一波高山旅遊潮，不只每年的雪季、花季，即使是平常周未及連續假期，不少民眾也利用上山避暑踏青，畢竟山上氣溫較平地低約20度，不但公路最高點合歡山武嶺，熱鬧得像菜市場，夏季觀星更像夜市場，

南投林管處指出，合歡山森林遊樂區現管昆陽、武嶺、合歡山莊停車場共150個車位；太管處合歡山管理站表示，目前管轄的小風口停車場有86個自小客車格，中巴、機車格15格，一位難求下，不只清境農場停車場8點就滿了，合歡山沿線一早就出現車潮，7點不到連合歡山武嶺停車場就滿了，讓埔里工務段緊急通知路況，建議用路人不要再上山。

南投林管處並說，山上停車場均為免費停車，為提高停車場周轉率及使用者付費原則，將邀集公路局、太管處、警察單位、南投縣政府等相關單位研議收費的可行性；去年11月間，縣府已邀集相關單位商討台14甲線清境農場至合歡山沿線停車問題，未來除清境農場爭取興建立體停車場，鳶峰、昆陽、武嶺、合歡山莊、小風口停車場也計畫收費，對此樂觀其成。

合歡山每逢假日用路人大增，造成周邊停車場一位難求。本報系資料照片
合歡山每逢假日用路人大增，造成周邊停車場一位難求。本報系資料照片
合歡山地區停車場車位有限，每到假日或花季湧進大量車輛，讓台14甲線塞成高山停車場。圖／讀者提供
合歡山地區停車場車位有限，每到假日或花季湧進大量車輛，讓台14甲線塞成高山停車場。圖／讀者提供

停車場 合歡山 武嶺

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