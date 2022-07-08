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慈善團體為弱勢獨老修屋 建築廢棄物進合法處置場

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣慈善團體為北斗鎮賴姓男子修繕屋頂。記者簡慧珍／攝影
彰化縣慈善團體為北斗鎮賴姓男子修繕屋頂。記者簡慧珍／攝影

彰化縣66歲賴獨居男子今年腦中風，無力修補老舊房屋，今年上半年雨水多，賴男房子成為「漏仔厝」，北斗警分局結合多個慈善社團今天為他修繕房子，社會處通知環保局把廢棄建物送到指定地點處理。

據了解，賴男已出嫁的女兒看到衡山社福基金會彰化行善團副總團長黃旗旺方個人臉書，主動求助修繕落漏老屋，黃旗旺身兼北斗警分局志工中隊長，通報並透過北斗警分局連繫分局的志工中隊志工、衡山基金會、慈化慈善會、玉天慈善會、好德作工慈善團、受安宮等社團，今天為賴男把屋頂換成彩色浪板。

北斗分局分局長潘嘉旺、北斗派出所長廖大雄等人到場慰問賴男，社會處人員也到場，將協助申請重大傷病卡等補助，也聯繫彰化縣環保局處理修屋產生的廢棄物。黃旗旺表示，先前已有慈善社團要代為申請但被以「歹勢拿人家的錢」而婉拒，這次賴男已同意接受政府補助。

縣政府整合縣內慈善社團成立安居修繕團，先前傳出慈善社團出錢出力之外，還要自掏腰包處理建築廢棄物，環保局雖公布事先申請表格，可免費處理修繕弱勢民眾房屋產生廢棄物，但慈善團體必須事先向鄉鎮市公所申請，層層行政流程繁複，縣長王惠美昨交代社會處和環保局，申請流程已簡化，今天修理賴男房屋的建築廢棄物可直送環保局指定合法處置場。

衡山社福基金會彰化行善團副總團長黃旗旺填表向縣政府申請合法處理修繕房屋產生的建築廢棄物。記者簡慧珍／攝影
衡山社福基金會彰化行善團副總團長黃旗旺填表向縣政府申請合法處理修繕房屋產生的建築廢棄物。記者簡慧珍／攝影

廢棄物 建築

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