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台中精神科醫師佛心來著 創設純失智日照中心

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
在台中烏日好憶日照中心上課的長者，今天在醫護引導下，坐著伸展肢體，開心享受樂齡人生。記者趙容萱／攝影
在台中烏日好憶日照中心上課的長者，今天在醫護引導下，坐著伸展肢體，開心享受樂齡人生。記者趙容萱／攝影

維新醫療集團董事長、精神科醫師許景琦有感於失智長照需求攀升，專為失智者在台中烏日創設好憶日照中心，長者在中心醫護引導下，透過失智症輔具、唱歌、體操、手作等行為治療，減緩病況，開心享受樂齡人生。

72歲梁姓阿嬤今天說，她來好憶日照中心上課三個多月，可以活動四肢，還可以上課、和其他學員互動，心情變好，整個人變得輕鬆。

許景琦說，台灣面臨人口老化，老年失智症盛行率約8%，全國純失智日照中心從2017年31家，到去年萎縮到29家，且均為NPO組織附設公益性質機構。他2020年創設好顧樂活公司，去年底成立附設好憶綜合長照機構，提供純失智日照中心服務，也是長照服務法施行後，全國首家民營失智長照機構。

許景琦說明，好憶日照中心在失智醫護專業照顧基礎上，打造溫馨滿意、健康復能。導入資訊系統量測長者的日常生理、活動紀錄，並引進國產wistron、樂齡智照LTPA失智症輔具，讓長者從玩遊戲中提高活動興趣，藉AIOT遠端技術精準篩檢與統計分析。

許景琦指出，好憶日照中心配置9名照顧服務員、一名護理師、專職社工，以及職能治療師。周一到周五，依失智症長者需求、程度、背景、興趣、能力等量身訂做課程和活動，經職能治療師與護理師評估，由社工與照服員從旁協助、引導、鼓勵，長者透過唱歌、做體操、簡單的手作活動，因應時節，包粽子、搓湯圓，甚至園藝、種菜。

職能治療師劉益心說，透過課程互動，強化長者社交融入性、自我存在感，更幫助長者增加自信，延緩失智、失能。

擔任總顧問的醫師潘熙明說，透過機構團隊成員合作，適性提供多元化、生活化課程服務，長者在地安養、在地老化，享有尊嚴、溫馨的樂齡人生。

在台中烏日好憶日照中心上課的長者，今天在醫護引導下，坐著伸展肢體，開心享受樂齡人生。記者趙容萱／攝影
在台中烏日好憶日照中心上課的長者，今天在醫護引導下，坐著伸展肢體，開心享受樂齡人生。記者趙容萱／攝影
在台中烏日好憶日照中心上課的梁姓阿嬤（左）今天透過失智症輔具伸展肢體。記者趙容萱／攝影
在台中烏日好憶日照中心上課的梁姓阿嬤（左）今天透過失智症輔具伸展肢體。記者趙容萱／攝影
在台中烏日好憶日照中心上課的梁姓阿嬤（左）今天透過失智症輔具伸展肢體。記者趙容萱／攝影
在台中烏日好憶日照中心上課的梁姓阿嬤（左）今天透過失智症輔具伸展肢體。記者趙容萱／攝影

失智症 長照 治療師

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