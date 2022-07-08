台中候車亭聰明又好玩 國資圖車亭人臉辨識介紹新書

台中市候車亭頗有看頭， 近日完成的「公共資訊圖書館(五權南路)」站，推出書香造型，另與公共資訊圖書館合作，每月提供館內新書介紹及活動訊息，建置人臉辨識鏡頭，自動播放適合辨識對象的活動訊息與新書介紹，街頭候車亭飄書香，越來越聰明。

台中市公車族每日約有30萬人次，市府交通局持續建置特色候車亭與智慧型站牌。智慧候車亭在南區僑泰中學旁高工路2座；豐原高商旁中山路2座；最新完成的公共資訊圖書館旁五權南路，均完成設置智慧型候車亭。

交通局長葉昭甫說，公共資訊圖書館智慧候車亭外觀設計，排放書本概念的特色候車亭，散發書香。公共資訊圖書館智慧候車亭的公車到站資訊，採用「前光技術」太陽能電子紙顯示，夜晚無自然光時，螢幕周邊特殊前導光板讓顯示亮度均勻，更適合閱讀。

交通局與公共資訊圖書館合作，由圖書館每月提供館內新書介紹及活動訊息，候車亭內反射式液晶顯示器(RLCD)上播放，民眾候車也可以參考館內最新資訊。