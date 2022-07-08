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南投歷史最久書店 草屯三省堂宣布8月底熄燈

中央社／ 南投縣8日電

南投縣歷史最悠久的獨立書店草屯三省堂書店8月底熄燈，即日起至8月14日感謝特賣，業者洪煜哲說，面對大環境變遷，「房子若不是自己的，早就倒了」，感謝草屯鄉親長期支持。

營業66年的草屯三省堂書店昨天突然掛出「結束營業」紅布條，臉書（Facebook）粉絲專頁同步宣布消息，不少老顧客大感驚訝，由於書籍、文具打折低價出清，許多支持者昨晚就趕到店內採購，不少人表達不捨心情，爆量人潮讓老闆夫妻忙得不可開交。

「千言萬語，說不上來」三省堂書店二代經營者洪煜哲今天接受中央社記者訪問表示，30多歲隨父親洪介山經營書店至今60多歲，書店規模從非常小，只有賣原子筆等簡單文具，後來漸漸陳列各種書本，到引進知名出版公司書籍，以草屯這種鄉下來說，已是不簡單。

洪煜哲說，從小店慢慢茁壯，甚至曾開分店，30多年歲月見證書店、出版業興衰，當年金石堂書店全台展店，新學友書局緊追在後，都在草屯設店，三省堂也一直在地成長，如今面對大環境改變，加上想多留時間陪伴父母、小孩，與家人討論後，忍痛決定結束營業，非常感謝鄉親長期支持。

早年在日本求學、工作的洪煜哲，至今仍說得一口流利日語，甚至開班免費授課。10年顧客鍾小姐說，書店有「喝咖啡，學日文」活動，洪老師教得很好，她一學就是3、4年，當初是朋友介紹才認識這家書店，進而與老闆夫妻成為好友，很喜歡這裡逛書店的人情味，但實體書店經營不易，對於結束營業不捨，也給予祝福。

草屯三省堂書店透過臉書表示，不知不覺已過66個春秋，歲月長河見證記錄一切點滴，從書店成立初始至今，與在地及鄰近城鎮鄉親父老結緣3、4代之久，從早期貧乏艱苦年代，到台灣經濟教育興起，再至金融大海嘯、國際全面性通膨，面對這長長艱苦流年，無不戰戰兢兢、如臨深淵、如履薄冰艱苦奮鬥。

書店指出，為的是不愧對教育事業的深刻信仰，求的是與各世代學子共同成長，在那些大時代日子裡，數度改裝重新出發，以求實體店面完整延續，然而諸多時空因素，他們決定今年8月底忍痛熄燈告別。

三省堂書店位於草屯鎮鬧區，書店多年前重新整修，改為複合式經營，設有咖啡座並販售動漫和文具，補貼賣書微薄利潤，也因位於黃金地段，曾有連鎖業者開出新台幣20、30萬元高價打算承租店面，但被婉拒，8月底熄燈後，這棟自有透天店面不排除出租。

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