疫苗新選擇Novavax 中市7月9日開放施打

台中市民施打疫苗有新選擇，副市長令狐榮達今天表示，第5種疫苗選擇Novavax從9日起在各合約醫療院所，提供18歲以上市民施打，有意接種民眾可向各合約院所預約。

台中市政府下午召開線上防疫記者會，令狐榮達在會中表示，今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案3851例，疫情雖已脫離高原期，仍呼籲市民要接種疫苗，做好防疫規範。

令狐榮達說，市府自5日開始到7日，再度優化加開47個疫苗快打站，提供65歲以上長者接種莫德納疫苗，共施打1萬9742人。至於還未施打第4劑疫苗的長者，也可選擇前往鄰近的合約醫療院所接種，只要在7月底前施打疫苗，都可獲中央獎勵的500元禮券、2劑快篩試劑。

令狐榮達也提醒，第5種疫苗選擇Novavax從9日起在各合約醫療院所提供18歲以上市民施打，歡迎有意接種民眾向各合約院所預約，有效降低社區傳播風險。

有關首批6個月至5歲的莫德納嬰幼兒疫苗已送抵台灣，令狐榮達說，台中市預計於22日開打，由於這個年齡層的孩子是首度施打，市長盧秀燕對於接種細節非常重視，市府綜合考量家長上班時間與孩子托育狀況，採取合約院所、幼兒快打站、衛生所、入園「四管齊下」接種方案，方便家長屆時妥適安排最適合孩子的接種方案。