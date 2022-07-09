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感念醫護視病如親救母 退休護理師做志工回饋

中央社／ 台中8日電

從護理師崗位退休的許瓊月，去年88歲母親病重陷入深度昏迷時，是否積極搶救讓她天人交戰，過程中醫護視病如親展現同理心，讓她始終感懷於心，投入志工行列回饋社會。

即使媽媽已離開快1年，60歲的許瓊月提起母親最後人生旅途，仍哽咽不捨，她告訴中央社記者，雖然自己過去是護理人員，看盡生老病死，但面對至親生死抉擇，她內心仍是充滿徬徨無助。

國內正處於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，許瓊月說，媽媽去年因吸入性肺炎住院，由於病況危急，昏迷指數僅剩3，轉送到中國醫藥大學附設醫院，到了中國附醫後，面對媽媽的狀況，醫師過來與家屬溝通後續醫療作為，了解家屬是否採取積極作為。

曾是護理人員的許瓊月，過去也曾旁觀過醫生與家屬諮詢過程。她說，常見的都是醫生冷靜理性向家屬說明，等家屬做決定後執行，沒有過多情緒。但這次她遇到中國附醫呼吸加護病房主任陳韋成，除了說明媽媽的狀況外，更展現悲天憫人的同理心，帶給她很多心理層面的支持與溫暖。

提到為母親所做的最後決定，許瓊月表示，當時她覺得媽媽是堅強的女性，應該是想活下去的，因而選擇積極搶救，然而當時媽媽身上已插管，為了積極搶救，身上再插2支大粗管，但媽媽隔天就永遠離開了，這是她心中一直的痛，不該讓媽媽在人生最後關頭再承受痛苦。

雖然母親離開了，但對於陳韋成等醫療團隊，她感念地說，感謝陳韋成醫療團隊提供她很多思考空間，在病人生命攸關及緊迫的時間，除了主動關懷，還耐心傾聽，猶如人間菩薩，事後，她還寫了卡片，並在意見表上感謝及祝福醫療團隊。

許瓊月擔任護理師期間，即使要值大夜班，仍會選擇每週1天在醫院當志工。如今面對疫情，看到第一線防疫的醫護人員工作繁重，許瓊月響應退休護理人員站出來行動，到台中市區公所及衛生所做志工，協助基層防疫工作，希望早日度過疫情。

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