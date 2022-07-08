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南投備好1萬劑Novavax疫苗 並恢復社區式服務據點23處

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投基督教醫院永平據點護理長邱雅芳（左後）帶領長者恢復參加手作課程。圖／南投縣政府提供
南投基督教醫院永平據點護理長邱雅芳（左後）帶領長者恢復參加手作課程。圖／南投縣政府提供

南投縣於疫情嚴峻期間，一度公告暫停辦理失智社區服務據點的接觸性服務，面對疫情趨緩，不少長者的殷殷期待下，南投衛生局表示，今天公布確診人數664例，疫情進入平原期，因此恢復辦理全縣社區式服務據點達23處開站復業，預計8月初可全面恢復，讓許久未出門參加失智課程活動的長輩們特別興奮，迫不及待想跟老朋友們相聚。

陳南松表示，如何讓新冠疫情在可控制範圍內，恢復生活日常是民眾最關心的事，也提醒民眾對防疫仍不可掉以輕心，強調除一般個防疫外，還需接種疫苗，才可有效減少病毒傳播及重症感染的風險，特別是尚未接種或完整接種3劑或第4劑追加劑的民眾，踴躍前往接種新冠疫苗，目前縣內也有提供1萬劑Novavax新冠疫苗供民眾選擇，數量有限，請把握接種機會。

魚池鄉大智然據點是首批開站復業的失智據點之一，首日即有7位長者興高采烈的回到據點參加活動，彼此寒喧問候外，參加手作及肢體活動課程時，特別帶勁有活力；王奶奶說：「我很喜歡到據點來，不然白天在家都沒人可以說話，自己也不能亂跑，很無聊，現在開始上課了，兒子去工作的時候就不用擔心我一個人在家，據點有人可以運動、聊天，課程很多，時間過得比較快，心情及身體也跟著變好了。」

南基醫院護理長邱雅芳表示，在疫情嚴峻之際暫停據點活動，可以保護工作人員與學員的健康安全，並降低疫情傳播的風險；平時在進行電話關懷時，最常被家屬詢問到據點何時要恢復開站，家屬也擔心長輩在家中缺乏社交，認知功能因而退化，如今開站後，也在疫情下看見最溫暖的笑容。

南投基督教醫院永平據點恢復辦理後，帶領長者恢復參加肢體活動課程。圖／南投縣政府提供
南投基督教醫院永平據點恢復辦理後，帶領長者恢復參加肢體活動課程。圖／南投縣政府提供
南投縣今天公布確診人數664例，除重症人數增加20人，死亡人數新增6人。圖／南投縣政府提供
南投縣今天公布確診人數664例，除重症人數增加20人，死亡人數新增6人。圖／南投縣政府提供

新冠疫苗 Novavax疫苗

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