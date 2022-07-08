聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情最後一理路 愛心企業捐彰化市公所快篩劑、血氧機
新冠肺炎疫情流行期間，彰化市長林世賢幫送關懷包、提供血氧儀給確診長者獲得回響，意欣公司、凱擘公司響應，今天捐贈唾液快篩試劑與血氧儀器，讓確診民眾獲得照料，在疫情尾聲仍愛心不斷。
彰化市公所今天舉行捐贈與表揚儀式，林世賢表示，確診長者格外需要靠血氧機追蹤身體狀況，疫情漫長，在政府的防疫經費有限之下，民間企業團體共襄盛舉，捐贈防疫物資，有如及時雨。
意欣公司銷售醫療器材﹑西藥買賣經銷，40多年來一直尋求新的產品開發，過去也為低收入戶送暖、捐血等公益活動。
意欣公司中區胡欽富經理說，協助公部門防疫，全台都有注入資源，已捐贈台南市政府唾液快篩試劑5000份，並透過立委黃秀芳促成，捐贈彰化市公所唾液快篩試劑1500份，以實際行動支持政府。
凱擘公司在新冠疫情發生至今的兩年多期間，也陸續捐贈口罩、酒精、快篩試劑及營養品等各項防疫物資給社區、學校、社福機構等團體。
凱擘公司經理劉道元說，購置20台通過衛福部醫療器材認證的「血氧飽和濃度測定儀」捐贈與彰化市公所運用，希望在疫情的關鍵時期，這批救命神器能發揮功效，幫助有特殊需求的確診病患，避免染疫後轉為重症風險，安心度過隔離難關。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言