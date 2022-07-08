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踏勘埔里路面改善成果 蔡培慧盼推動掃路機器車

中央社／ 南投縣8日電

民進黨南投縣長參選人蔡培慧擔任行政院中服執行長時，促成埔里多條路面改善工程，她今天踏勘成果時表示，盼推動掃路機器車，提升縣容及清潔效率。

蔡培慧在行政院中部聯合服務中心執行長任內，促成埔里鎮多條路面改善工程，她今天會同埔里鎮長廖志城、民進黨南投縣議員葉仁創及陳宜君等人實地確認修繕實績。蔡培慧表示，盼推動租用掃路機器車清理垃圾、落葉、雜草，維持道路環境整潔。

蔡培慧接受媒體聯訪表示，內政部營建署補助鎮公所執行埔里鎮東華路、西安路、北平街、英二街等周邊路面及人行道改善工程，修復面積達2萬7082平方公尺，人行道改善面積約1036平方公尺，工程總經費新台幣2018萬元，顯著美化埔里路容，交通也更舒適安全。

廖志城指出，公所非常重視使用者感受，施工前與居民充分溝通，設計時納入社區需求如停車、人行道、花臺設計等，兼顧人本、景觀、道路安全，其中花臺新植的麒麟花更是埔里花農研發及善心企業捐贈，外觀亮眼且耐旱，節省養護成本。

陳宜君說，英二街花臺重新設計，拉寬用路空間並增加停車空間；葉仁創表示，透過蔡培慧爭取，不僅市區道路，郊外農路品質也有相當提升，獲居民肯定。

蔡培慧 2022大選 南投縣選舉

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