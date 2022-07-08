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神岡第三公墓規劃明年遷葬 將綠美化轉身變萬坪公園

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
立委楊瓊瓔今舉辦會勘，中市府將規劃明年全面遷墓，後開闢萬坪公園，促進地區發展。記者劉柏均／攝影
立委楊瓊瓔今舉辦會勘，中市府將規劃明年全面遷墓，後開闢萬坪公園，促進地區發展。記者劉柏均／攝影

台中神岡第三公墓設置至今已有數十年，坐落於當地要道神清路旁，時有大量人車經過，當地居民希望能遷葬並綠美化，增加休閒運動空間；立委楊瓊瓔今邀集相關單位會勘，市府允諾於明年上半年辦理遷葬後綠美化，打造萬坪公園，活化土地，提供市民優質居住環境。

神岡區第三公墓位於神岡圳堵地區、清水東山地區進出門戶，禁葬近40年卻未環境改善，雜草叢生影響市容；圳堵里長王鴻福、圳前里長陳木生、新庄里長翁登貴指出，現代人採火葬進塔比例超過9成，土葬需求少，而市府積極推動，將公墓改造為公園、停車場或設置運動設施，提升市民生活水準。

立法委員楊瓊瓔表示，神岡區第三公墓雖年代久遠且已禁葬數十年，但隨都市發展，公墓與住宅接壤，除影響當地景觀外，每年清明掃墓時都有火災發生，里長及居民也反映有安全疑慮，希望能夠遷葬，提升綠地品質。

中市民政局副局長周瑺玫表示，神岡區第三公墓自1984年6月公告禁葬，總面積約為3萬5485平方公尺，概估尚有400門存墓，約需44萬元查估費及1600萬元遷葬補償費。

會勘後，決議由生管處先針對神岡第三公墓公告遷葬，再由建設局接手後續用地的評估規劃，並召開說明會聽取里長及居民意見，希望能朝著將神岡第三公墓改造為萬坪公園的目標努力。

中市生命禮儀管理處長劉振村說，將會規劃全面遷葬，公告期間為2023年1月1日至6月30日共計6個月，配合遷葬的民眾將依規定發予補償金，或免費提供公立納骨塔使用；另依殯葬管理條例規定，公告期滿未遷葬者，將由市府予以起掘，為尊重先人並求慎重，墳墓經起掘為必要處理後，除依禮俗安奉入罐外，並由法師引魂安厝於公立納骨塔。

中市建設局局長陳大田補充，此次「墓園變公園」工程由市府建設局與民政局共同推動，首先由民政局辦理公墓查估、遷葬、清理廢棄物，並在初步整地作業後點交土地，才由建設局重新定位遷葬後的公有土地；預計生管處明年6月廢墓後，將土地點交建設局，接續開闢萬坪公園，促進地區發展。

台中市議員羅永珍強調，各里都有改善公墓土葬區並進行綠美化的想法，加上里長跟里民的支持，這次神岡第三公墓是當地殯葬用地改善的開始，未來地方的新風貌令人期待。

神岡區第三公墓位於神岡圳堵地區、清水東山地區進出門戶，禁葬近40年卻未環境改善，雜草叢生影響市容。記者劉柏均／攝影
神岡區第三公墓位於神岡圳堵地區、清水東山地區進出門戶，禁葬近40年卻未環境改善，雜草叢生影響市容。記者劉柏均／攝影

綠美化 楊瓊瓔

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