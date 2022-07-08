彰化和線路一條路2速限 守法駕駛被當龜速車按喇叭

彰化縣縣道138線和線路銜接和美和線西，但同一條路在兩鄉鎮有不同限速，讓不熟悉的人容易超速，居民反映應該檢討速限，對此和美分局指出，和線路在和美段雙向都是各一線道，伸港則變為各兩線道，在路幅較小下車速應放慢。

彰化縣議員賴清美說，和線路和美直通線西，很多車輛通往工業區，這條路做好10多年，和美段速限40公里，到了線西段變成50公里，限速長期未檢討，因和美段道路筆直駕駛容易超過40公里限速，她也說，因知道限速40公里，她放慢速度卻被後方車輛按喇叭，覺得她龜速，只好停路邊讓後方車輛通過，也很無奈。

和美居民指出，現在40公里限速容易超速，之前開了50多公里被開單，速限應該調高一點，但不能太高，因為道路往來車輛多，也擔心有危險。

和美分局指出，和線路限速規定已經很久，因整體車流量有限，並非取締熱點，但也會派員現場以測速槍取締，關於限速的意見，將會和工務處，交通隊進一步會勘再看是否調整。