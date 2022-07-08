聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化和線路一條路2速限 守法駕駛被當龜速車按喇叭
彰化縣縣道138線和線路銜接和美和線西，但同一條路在兩鄉鎮有不同限速，讓不熟悉的人容易超速，居民反映應該檢討速限，對此和美分局指出，和線路在和美段雙向都是各一線道，伸港則變為各兩線道，在路幅較小下車速應放慢。
彰化縣議員賴清美說，和線路和美直通線西，很多車輛通往工業區，這條路做好10多年，和美段速限40公里，到了線西段變成50公里，限速長期未檢討，因和美段道路筆直駕駛容易超過40公里限速，她也說，因知道限速40公里，她放慢速度卻被後方車輛按喇叭，覺得她龜速，只好停路邊讓後方車輛通過，也很無奈。
和美居民指出，現在40公里限速容易超速，之前開了50多公里被開單，速限應該調高一點，但不能太高，因為道路往來車輛多，也擔心有危險。
和美分局指出，和線路限速規定已經很久，因整體車流量有限，並非取締熱點，但也會派員現場以測速槍取締，關於限速的意見，將會和工務處，交通隊進一步會勘再看是否調整。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言