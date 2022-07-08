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南投垃圾棄置嚴重鄰居遭殃 將對土地所有人開罰
南投縣垃圾棄置問題嚴重，山區出現垃圾瀑布，市區空地垃圾雜草叢生引來蟲蟻築窩，影響環境衛生，讓居民忍無可忍。南投縣環保局將和公所、居民合作列管棄置地點，要求土地所有人落實防護或巡檢，同時追查垃圾來源，依廢清法重罰，遏阻棄置垃圾歪風。
南投縣面積廣袤又以山地為主，近年外縣市垃圾入侵亂倒情況嚴重，南投縣垃圾累積20萬公噸，外運處理困難，垃圾棄置更讓問題雪上加霜。山區常發現垃圾瀑布，市區也有閒置土地雜草叢生，任意丟棄垃圾。
南投縣政府位在南投市復興路「銀髮人才服務據點」，一旁土地閒置多年不只雜草，甚至雜木都已成林，加上棄置垃圾，甚至吸引蟲蟻築窩，服務據點辦公室也被波及，廁所被蟲蟻占據，讓員工和老人上廁所頭皮發麻。
環保局綜合計畫科長張宗義說，垃圾棄置問題日益嚴重，除了與鄉鎮公所合作，儘速移除路邊垃圾，避免汙染擴大，坑溝山谷內的垃圾則以垂吊方式撿拾及移除。
棄置地點土地機關或所有人放任不管，也是造成棄置垃圾問題原因，環保局決定，加強和鄉鎮公所居民合作，加裝監視器追查並破袋蒐證，追查垃圾來源依法開罰。同時列管棄置地點和棄置次數，要求土地所有人負起管理責任，設置防護措施和巡檢，如果沒有改善，將依廢清法處1200元到6000元罰款，情況如果嚴重可連續開罰，希望在民眾合作下，有效嚇阻棄置垃圾行為。
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