地主要地！彰化庇護工場「老居工坊」8月恐熄燈

彰化市慈生仁愛院經營的簡餐店「老居工坊」經營15年之久，培養身心障礙者服務，培養一技之長，因產品好吃，環境佳很受歡迎，但近日傳出老居工坊8月底將結束營業，對此，慈生仁愛院長楊文玉指出，因地主堅持要回土地，確實可能暫停老居工坊。

老居工坊結合咖啡、烘焙、餐飲、工藝、庭園，作為身心障礙者的庇護工場，為縣內具口碑的店家，楊文玉表示，老居工坊用有部分用地屬於彰化救濟協會，長久以來都是付租金承租，但地主近來不斷通知要回土地，另蓋建物作為其他用途，院方多次溝通希望能延期，卻還是不被接受。

老居工坊2007年成立，原址過去是慈生仁愛院的洗衣坊和烘焙空間，製作的產品提供給院生吃，之後在縣府促成持下成立老居工坊，開始對外販售，也提供院生工作機會。

楊文玉說，目前老居工坊有約有17名院生提供服務，並領有獎勵金，從培訓到實際上手需要長時間養成，好不容易上軌道，客人也都習慣身心障礙者的服務，願意包容、體諒，現在不得不中止，真的很可惜。

楊文玉表示，慈生仁愛院與救濟協會早期為一體，後來分開來同做慈善工作，土地所有權複雜，老居工坊長期租用，由於多次溝通不成，最壞打算已是歸還土地，但眼看中秋節來臨，每年內政部、公部門都有預先訂單，希望可以撐到中秋節讓今年禮盒完成後再搬，近日已請建築師到院區看是否有適合空間，盡可能延續服務。