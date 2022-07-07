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疫情衝擊社福團體 存善慢飛協會揪企業暖助台中2機構
新冠疫情衝擊社福團體，中華存善慢飛天使關懷協會今透暖心建商等企業合作，將溫暖送給天主教台中教區附設2家身心障礙福利服務機構，包括捐30萬元給員林聖家啟智中心添購早療行動車，並捐20萬9000元補助溪洲的聖智啟智中心改善活動空間設備與訂製特殊輔助輪椅。
唐氏症基金會說，疫情趨緩，唐氏症基金會承辦霧峰身心障者社區關懷據點剛成立，服務範圍涵蓋霧峰、大里、太平、烏日等區，近期因疫情趨緩，吸引許多身障者報名課程，走出家門與外界接觸。
中華存善慢飛天使關懷協會說，天主教台中教區附設8家身心障礙福利服務機構、31服務據點，安置600多名慢飛家族成員，協會協助慢飛天使提升生活品質、維持就學、就業、就醫及社會參與等權益，過去以企業捐款為主，七月啟動聯合勸募，首度與沙龍級美髮品牌合作以捐款回禮方案，未來將結合慢飛天使製作的產品勸募。官網：https://www.cunshan.org/
唐氏症基金會說，台中市15歲以上、未滿65歲的身心障礙者、雙老家庭都可報名據點課程。課程豐富多元，包括陶笛、卡拉ok、美術、瑜珈、美容美甲、造型氣球等；個案關懷與家庭訪視也是服務重點。近年受疫情衝擊，籌措資源不易，急需大眾支持。支持專線：04-2251-2280#18柯先生。
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