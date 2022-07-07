小兒麻痺偏遇嚴重車禍 碩士生林元龍今獲彰縣府表揚　

全國今年有352名學生角逐2022總統教育獎，彰化縣4人得到這項殊榮，小小年紀就各有各的人生曲折經歷，相同的是克服逆境力爭上游，足為青少年表率，縣政府今天表揚他們，期許奮發不懈，開啟人生精彩新頁。

今年總統教育獎彰化縣得獎人分別是明道大學學生林元龍、國立彰化特殊教育學校手生潘秀茹、大成國小學生黃翊嘉、三條國小學生柯舒妮，除了柯舒妮要照顧外婆不克出席，另外3名得獎學生今到縣政府3樓簡報室接受表揚，縣長王惠美嘉勉他們不畏生活困苦或克服先天身心不便，力爭上游的精神值得鼓勵也是彰化縣的光榮與驕傲。

王惠美逐一介紹3名得獎學生，林元龍罹患小兒腦性麻痺又不幸發生嚴重車禍，必須終生以輪椅代步，在社工協助下到愛加倍庇護工場工作，34歲時考進明道大學，半工半讀完成大學學業，求學期間榮獲110年彰化縣身障組十大模範勞工的殊榮，課業方面攻讀就讀設計及規畫碩士班，在他碩士班論文研究的APP，結合自主救護、身障就業、復康巴士預約的功能，希望貢獻給彰化縣，讓更多身障者受惠。

潘秀茹是唐氏症患者，生性開朗樂觀，克服先天智力和心臓疾患，國一加入學校民族舞團、啦啦隊及樂器演奏表演舞蹈，雖然平衡感不佳常跌倒，但她不放棄，國二拚上舞團台柱，對外參賽多次榮獲彰化縣及全國舞蹈比賽團體組第一名、全國啦啦隊比賽榮獲優等及最佳聲勢獎，目前取得街頭藝人證照，希望未來自食其力；黃翊嘉是重度聽障生，幼年植入電子人工耳，經過不斷學習，得到全國聽障生演說比賽第一名、彰化縣一般組演說第二名的好成績，今年畢業獲得縣長獎。