光田內科醫療團隊進駐鐡山里 台中海線長輩不用奔波

光田綜合醫院今天在台中外埔區鐵山社區活動中心，舉行巡迴醫療診開幕典禮，醫院每隔周四下午安排該院內科醫療團隊進駐鐵山社區活動中心，安排內科專科醫師提供民眾疾病篩檢、醫療看診服務，當地長者不需再奔波就醫。

為提升偏鄉地區醫療資源，光田綜合醫院承接鐵山里巡迴醫療計畫，今年7月起，每隔周四下午安排該院內科醫療團隊進駐鐵山社區活動中心，除了安排內科專科醫師提供民眾疾病篩檢、醫療看診服務外，可深入社區進行疾病衛教宣導；該院也提供慢性病連續處方箋領藥需求民眾，前一天透過醫院官網或是專線完成預約，門診當天即可現場領取藥品。

光田綜合醫院今天在外埔區鐵山社區活動中心舉行巡迴醫療診開幕典禮，該院大甲院區鍾元強院長表示，光田在海線地區深耕百年，以守護海線民眾的健康為醫院核心任務，鐵山里地處偏北，相對外埔其他區而言，更屬高齡化社區，長輩外出就醫不容易，鐵山里長劉圳大力奔走接洽醫院，外埔區公所、鐵山社區發展協助找場地，終於順利讓巡迴醫療診落腳鐵山社區活動中心，未來光田醫療團隊也將安排更多專科醫師，鐵山里的民眾就醫更方便。

鐵山里長劉圳指出，鐡山里居民約2400多人，65歲以上的長者居民偏多，雖然此地雖離大甲市區並不遠，但此地大眾運輸班次稀少，若未自備汽機車，就需依賴家人陪同就醫，此外，鐡山里並無西醫執業，醫療資源較為缺乏，也是長輩在健康維護上的一大難處。