寬心園與吳寶春聯名果酥禮盒 舊振南推不老月餅

今年中秋月餅流行聯名路線，吳寶春與知名蔬食品牌寬心園聯名推出2022「月讀島嶼」果酥禮盒，全素且無奶蛋、無蜂蜜，但烘焙主要原料都需要奶、蛋，所以過程充滿挑戰。弘道老人福利基金會營運的「不老夢想125號」與百年舊振南餅店合作，推出「不老中秋月餅禮盒」扣除成本，全數捐給弘道「銀髮計畫」

寬心園與吳寶春聯名「月讀島嶼」果酥禮盒以「無添加燕麥奶」取代牛奶，以「日本植物油」取代動物油脂，以「日本小麥全粒粉」的麥香取代傳統的奶香，口感清香。內餡以天然的水果纖維為主體，再加入果汁等天然素材，微酸、低甜、順口。

吳寶春給寬心園新課題，希望今年禮盒以台灣風味烘焙方式，維持「全素」設定，但由於烘焙主要原料都需要奶、蛋，所以過程充滿挑戰。開發出三款水果酥，分別是「柑橘」「檸檬」「鳳梨」內餡以天然的水果纖維為主體，再加入果汁、果泥、蔗糖、麥芽糖等天然素材，成分簡單。

即日起，全台寬心園分店、吳寶春麥方店門市同步開始預購，7月20日前預購，早鳥優惠價499元、7月21到8月31日519元、9月1日起560元（買10送1）。

弘道老人福利基金會營運的「不老夢想 125 號」續與舊振南餅店合作，另有獲德國IF設計獎、紅點設計獎等20個國內外獎項的「早起設計」共同公益聯名，推出「不老中秋月餅禮盒」主題「輕銀夢想」以銀髮與秋月為設計主軸。

早起設計創辦人黃苡蓁與官佩萱表示，期待購買禮盒的人將「擁有夢想不關乎年齡的精神」傳遞出去，支持長者的第三人生及高齡就業！

舊振南餅店連續3年與不老夢想125號攜手，今年以中秋節限定的經典蛋黃酥、搭配金車噶瑪蘭威士忌的三款酒香口味的廣式月餅、鳳梨酥，兩種組合。舊振南經理郭念鑫表示，舊振南也同樣透過推廣漢餅文化，一代傳一代傳承永續，與不老夢想的精神相近。

輕銀夢想-中秋經典禮盒（廣式月餅款）限量800盒，每盒1250元；輕銀夢想-中秋圓夢禮盒（蛋黃酥款）限量為1700盒，每盒590元，即日起至8月23日預購，可在Pinkoi網路商店購買享95折，團體大宗訂購另有優惠折扣，可直洽訂購專線：04-2227012