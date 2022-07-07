快訊

再陷逼宮風暴 BBC：英國首相強生已同意辭黨魁「今天將下台」

投資客急下車！台中預售屋轉售爆7千件 這兩區最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寬心園與吳寶春聯名果酥禮盒 舊振南推不老月餅

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
寬心園與吳寶春聯名推出全素果酥禮盒，早鳥有優惠。圖／寬心園提供
寬心園與吳寶春聯名推出全素果酥禮盒，早鳥有優惠。圖／寬心園提供

今年中秋月餅流行聯名路線，吳寶春與知名蔬食品牌寬心園聯名推出2022「月讀島嶼」果酥禮盒，全素且無奶蛋、無蜂蜜，但烘焙主要原料都需要奶、蛋，所以過程充滿挑戰。弘道老人福利基金會營運的「不老夢想125號」與百年舊振南餅店合作，推出「不老中秋月餅禮盒」扣除成本，全數捐給弘道「銀髮計畫」

寬心園與吳寶春聯名「月讀島嶼」果酥禮盒以「無添加燕麥奶」取代牛奶，以「日本植物油」取代動物油脂，以「日本小麥全粒粉」的麥香取代傳統的奶香，口感清香。內餡以天然的水果纖維為主體，再加入果汁等天然素材，微酸、低甜、順口。

吳寶春給寬心園新課題，希望今年禮盒以台灣風味烘焙方式，維持「全素」設定，但由於烘焙主要原料都需要奶、蛋，所以過程充滿挑戰。開發出三款水果酥，分別是「柑橘」「檸檬」「鳳梨」內餡以天然的水果纖維為主體，再加入果汁、果泥、蔗糖、麥芽糖等天然素材，成分簡單。

即日起，全台寬心園分店、吳寶春麥方店門市同步開始預購，7月20日前預購，早鳥優惠價499元、7月21到8月31日519元、9月1日起560元（買10送1）。

弘道老人福利基金會營運的「不老夢想 125 號」續與舊振南餅店合作，另有獲德國IF設計獎、紅點設計獎等20個國內外獎項的「早起設計」共同公益聯名，推出「不老中秋月餅禮盒」主題「輕銀夢想」以銀髮與秋月為設計主軸。

早起設計創辦人黃苡蓁與官佩萱表示，期待購買禮盒的人將「擁有夢想不關乎年齡的精神」傳遞出去，支持長者的第三人生及高齡就業！

舊振南餅店連續3年與不老夢想125號攜手，今年以中秋節限定的經典蛋黃酥、搭配金車噶瑪蘭威士忌的三款酒香口味的廣式月餅、鳳梨酥，兩種組合。舊振南經理郭念鑫表示，舊振南也同樣透過推廣漢餅文化，一代傳一代傳承永續，與不老夢想的精神相近。

輕銀夢想-中秋經典禮盒（廣式月餅款）限量800盒，每盒1250元；輕銀夢想-中秋圓夢禮盒（蛋黃酥款）限量為1700盒，每盒590元，即日起至8月23日預購，可在Pinkoi網路商店購買享95折，團體大宗訂購另有優惠折扣，可直洽訂購專線：04-2227012

今年「不老夢想125號」受疫情影響，整體餐廳營運營收下跌了47%，雖然打擊很大，但不老服務生及不老料理人仍研發出冷凍手打肉丸子與提拉米蘇，可外帶。

不老服務生及不老料理人介紹2022年不老中秋月餅禮盒，與舊振南餅店、早起設變公益聯名。圖／弘道老人基金會提供
不老服務生及不老料理人介紹2022年不老中秋月餅禮盒，與舊振南餅店、早起設變公益聯名。圖／弘道老人基金會提供

中秋節 吳寶春 月餅

延伸閱讀

台灣烘焙技術獲世界認可 藝術麵包市場崛起！

「蛋黃酥界愛馬仕」陳耀訓7/12將開搶 網喊價已破四倍！

香港人氣流心月餅「望月」6月下旬登台：引進招牌流心月餅、蝴蝶酥，採用環境友善月餅容器

影／崑山科大全台第一間「吳寶春烘焙學院」門市今開幕

相關新聞

寬心園與吳寶春聯名果酥禮盒 舊振南推不老月餅

今年中秋月餅流行聯名路線，吳寶春與知名蔬食品牌寬心園聯名推出2022「月讀島嶼」果酥禮盒，全素且無奶蛋、無蜂蜜，但烘焙主...

后里將辦文化觀光產業亮點市集 行銷在地產業和觀光

台中市后里文化觀光產業宣傳活動，本月24日將辦文化觀光產業亮點市集，結合地區觀光、藝文、美食等相關產業，行銷后里在地產業...

升官了！台中55名警官陞職、初任 市警局長蔡蒼柏授階

台中市警局上月底公布109人兩線一星以上及巡佐人事調整，人令在4日生效，其中有55人是陞職或初任巡官，市警局長蔡蒼柏昨天...

彰化縣再獲贈2復康巴士累計77輛 可電話及網路預約

彰化縣今天再獲贈兩輛復康巴士，累計全縣共有77輛，縣長王惠美說，在疫情期間，復康巴士提供身心障礙者及長者疫苗施打暖心接送...

紅龍果玉子燒讓人驚豔 土瓦特餐盒落實在地食農教育

修平科技大學再現田頭水計畫串聯彰化縣田中、社頭、二水三鄉鎮深度體驗遊程，最近再與達德商工、在地農民合作，指導二水國中學生...

水湳園區營運條例公聽會砲轟 地主：市府沒管理還收錢

台中市政府經發局今召開「水湳經貿園區營運管理自治條例（草案）公聽會」將成立園區營運管理中心，並向進駐的事業機構和協會收取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。