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后里將辦文化觀光產業亮點市集 行銷在地產業和觀光

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中后里文化觀光產業宣傳活動，今天在區公所後方停車場舉辦。圖／后里區公所提供
台中后里文化觀光產業宣傳活動，今天在區公所後方停車場舉辦。圖／后里區公所提供

台中市后里文化觀光產業宣傳活動，本月24日將辦文化觀光產業亮點市集，結合地區觀光、藝文、美食等相關產業，行銷后里在地產業和觀光。

后里地區擁有豐富的在地特色文化觀光資源，有優質的農特產高接梨、紅龍果、巨峰葡萄、馬鈴薯等，也是百合花、劍蘭、火鶴、文心蘭等花卉的重要產地；后里也是薩克斯風的重要製造地區。

111年度台中市后里區「后里閃店揪你來店－后里文化觀光產業宣傳活動」，今天在后里區公所的後方停車場登場，后里區的「吉祥物」首次亮相，邀請專業舞者著裝，也舉辦「吉祥物寶寶命名」活動，提升民眾對於吉祥物的形象認同感，累積粉絲人氣。

后里區長賴同一表示，這次設計製作的兩款吉祥物寶寶，針對后里最鮮明的特色「花卉」及「梨子」，擬人化演繹的方式做成了可愛的吉祥物寶寶，代表后里的產業特色，將后里特色深深的烙印在民眾的心中，只要想到梨子、花卉，就能想到后里。

活動邀請后里區的店家進行報名，為其拍攝獨具其店家特色的15秒影片後，上網讓民眾票選哪間店家的影片最有創意，藉此機會讓民眾能更加了解后里在地特色店家的魅力；7月24日將辦理的「文化觀光產業亮點市集」，邀集特色店家至現場設攤，讓民眾不用逐一拜訪，即可以一次羅集全部的攤位。

后里 台中市

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