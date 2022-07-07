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紅龍果玉子燒讓人驚豔 土瓦特餐盒落實在地食農教育

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
達德商工老師指導二水國中學生運用在地食材製作深具產業特色的「土瓦特餐盒」。記者林宛諭／攝影
達德商工老師指導二水國中學生運用在地食材製作深具產業特色的「土瓦特餐盒」。記者林宛諭／攝影

修平科技大學再現田頭水計畫串聯彰化縣田中、社頭、二水三鄉鎮深度體驗遊程，最近再與達德商工、在地農民合作，指導二水國中學生製作具有二水產業特色的「土瓦特餐盒」，今天成果發表，將先送給二水源泉社區長輩試吃品嚐，未來也要市場化，用特色餐盒行銷在地農產。

修平科技大學講師許名勝表示，「再現田頭水USR計畫」希望帶動在地創生整合，以創意的觀光遊程串聯三鄉鎮具有觀光潛力的景點開發深度旅遊，三年來分別以山腳路、鐵道與八堡圳主題開發了「山腳傳奇」、「鐵道文旅」、及「八堡尋奇」三條主題遊程。

許名勝說，今年的八堡尋奇遊程，主要串聯三鄉鎮八堡圳沿線友善農場及周邊特色景點，開發具有食農教育的深度遊程。

修平科大也與達德商工、二水國中、二八水觀光商圈及源泉社區發展協會合作，7月舉辦一連3天的「田頭水土瓦特食農體驗營」，帶領師生參訪二水鄉的友善農場，認識友善農業的理念與發展現況，讓食農教育真正向下紮根。

今天達德商工餐飲科老師林宏軒、張哲彰指導二水國中學生以二水鄉產地食材入菜，做出如紅龍果玉子燒、苦瓜菜脯飯丸子、季節烤食蔬、飲品芭樂莫西多等，組合成具有二水特色的「土瓦特(two water)餐盒」。

二八水觀光商圈理事長、土瓦特數位群聚召集人郭燉論說，達德商工老師指導開發的「土瓦特(two water)餐盒」未來也希望能市場化，甚至提供餐盒送府到家服務，結合農民行銷在地農產。

二水國中校長陳靜宜說，學校多年來推動食農教育，希望學生在國中階段就能認識到自己家鄉豐富物產，今天學生們一起學習製作的「土瓦特餐盒」也將送給在地源泉社區長輩品嚐，用行動來關懷社區長輩。

修平科技大學再現田頭水計畫最近再與達德商工、在地農民合作，指導二水國中學生製作具有二水產業特色的「土瓦特餐盒」。記者林宛諭／攝影
修平科技大學再現田頭水計畫最近再與達德商工、在地農民合作，指導二水國中學生製作具有二水產業特色的「土瓦特餐盒」。記者林宛諭／攝影

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