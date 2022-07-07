水湳園區營運條例公聽會砲轟 地主：市府沒管理還收錢

台中市政府經發局今召開「水湳經貿園區營運管理自治條例（草案）公聽會」將成立園區營運管理中心，並向進駐的事業機構和協會收取管理費，現場地主罵聲連連，反對收費並痛批市府無作為，園區內抵費地雜草比人高、還有垃圾和廢棄車輛。藍綠議員與地主大表反對收管理費，經發局表示，今天是開公聽會，尚未定案。

經發局7日早上在潮洋里活動中心舉辦「水湳經貿園區營運管理自治條例（草案）公聽會」，由經發局副局長李逸安主持，地主及市議員等多人都到場參加。提到成立管理中心，且要向地主收費，引發現場反彈，大表反對。

經發局長張峯源表示，今天是開公聽會，市府正面看待大家的意見，是否收費還未定案，感謝大家提供意見。至於抵費地的整理情形，市府表示，因連日大雨又出太陽，雜草竄高，市府會視誰的轄管，要求清理。

市議員林祈烽表示，經發局早就該成立園區管理營運中心，拖到現在？且重劃區本來就有平均地權基金可運用，結果市府沒有管理又想向地主收費，難怪引來反彈；他要求經發局趕快修正自治條例，不得再向地主收取管理費用，應由市府從平均地權基金編列預算來支應。

議員張廖乃綸說，重劃區本來就有平均地權基金可運用，市府沒道理又向地主收錢，突然訂自治條例草案，又突要收管理費，地主當然會反彈。「我堅決反對！要講三次」

經發局指出，為落實水湳經貿園區發展定位及目標，將智慧城市技術以創新之理念實踐應用於城市調適與發展，以本園區為示範場域，追求城市永續發展，因此制定台中市水湳經貿園區營運管理自治條例，希望透過地方自治法，把水湳經貿園區變「特區」實現低碳城市、智慧示範園區及創新平台，園區未來發展有所規範及依據。

多位地主表示，市府訂自治條例就是要向他們收費，大罵從重劃區完工交地後，看不到市府作為，地主已繳地價稅，為什麼還要跟地主收管理費？

廖姓地主說，水湳經貿園區土地點交後，市府就應設置園區管理中心，園區內有些土地雜草叢生，抵費地內草長得比人高，電桿也未地下化，還經常發生電筒爆炸的問題。