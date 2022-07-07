台中永豐棧酒店出清備品引熱議！勞工局：尊重調度財務

國內疫情嚴峻，餐飲業受衝擊，台中知名五星級飯店「永豐棧酒店」日前才遭爆積欠員工薪資，今再傳出清飯店備品引熱議。台中市勞工局長張大春說，永豐棧酒店勞資調解達共識，資方按月給付，業者證實有在賣備品，屬於調度財務，勞工局表示尊重。

張大春說明，4名永豐棧酒店員工以遭積欠薪資為由，在今年四月向勞工局申請勞資爭議調解，經2度勞資調解後獲得共識，資方將按月支付，否則提出調解的員工可憑調解書向法院提出強制執行。

今天傳出永豐棧出清飯店備品，包括被單、羽絨被、吹風機、電熱水壺等都陳列拍賣，由於價格便宜，有民眾搶買直呼便宜，但也有民眾擔心疫情，不敢買飯店出清備品。

永豐棧酒店證實，地下一樓正在出清飯店內備品，包括羊毛毯100元、日本和服50元、大羽毛被500元、浴袍100元、乳膠枕400元、電熱水瓶200元、吹風機400元等。