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為防疫人員加油！ 超商揪團送5萬多元人參雞精打氣

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
市議員鄭功進在公有零售市場第三市場發送防疫酒精隨身瓶，保護攤商與市民。圖／台中市議員鄭功進
市議員鄭功進在公有零售市場第三市場發送防疫酒精隨身瓶，保護攤商與市民。圖／台中市議員鄭功進

中部疫情高原期逐漸下降，台中市一家知名連鎖便利超商陳姓店長有感防疫人員辛勞，揪團購買養氣雞精，市議員羅廷瑋與許多民眾響應這股善念，集資5萬多元，昨贈送中山醫學大學附設醫院、南區區公所及南區衛生所共850瓶。市議員鄭功進在公有零售市場第三市場發送防疫酒精隨身瓶，保護攤商與市民。

全家便利商店加盟業者（台中敦親店、台中高工店、台中金獅店盟主）的陳姓店長，過去定期揪團和民眾做愛心，捐贈養氣雞精給需要幫助的團體，今年陳店長經過捐贈者們的同意，決定把物資贈送給第一線防疫人員，為他們加油打氣。

台中市議員羅廷瑋表示，自己也是第一次被揪團購，竟是一起買雞精送給防疫人員，看到這樣具有豐富意義的團購，大家都非常有興趣，甚至有家長自掏腰包1萬元加入團購買雞精。

昨將集資5萬多元金費，添購850瓶養氣雞精，並贈送給中山醫學大學附設醫院、南區區公所及南區衛生所，區公所及衛生所同仁在收到禮物後都表示非常開心。

隨身瓶型防疫酒精十分搶手，市議員鄭功進關心第一線「公、民有市場」，趕工千瓶防疫酒精隨身瓶應急，優先在南區即將屆齡百年，未整修中最資深的公有零售市場第三市場進行發送，後續將依序與東南區各公、民有市場自治會洽談發放數量及方式。

王姓攤商說，這一瓶小小的隨身瓶酒精，雖然不是非常貴重的物品，但能感受到協會及議員的滿滿心意，確實讓人與人的互動相處，多了更多的溫度。

陳姓店長號朝市議員羅廷瑋與民眾集資團購，昨贈送中山醫學大學附設醫院、南區區公所及南區衛生所共850瓶。圖／台中市議員羅廷瑋提供
陳姓店長號朝市議員羅廷瑋與民眾集資團購，昨贈送中山醫學大學附設醫院、南區區公所及南區衛生所共850瓶。圖／台中市議員羅廷瑋提供
市議員鄭功進在公有零售市場第三市場發送防疫酒精隨身瓶，保護攤商與市民。圖／台中市議員鄭功進
市議員鄭功進在公有零售市場第三市場發送防疫酒精隨身瓶，保護攤商與市民。圖／台中市議員鄭功進
陳姓店長號朝市議員羅廷瑋與民眾集資團購，昨贈送中山醫學大學附設醫院、南區區公所及南區衛生所共850瓶。圖／台中市議員羅廷瑋提供
陳姓店長號朝市議員羅廷瑋與民眾集資團購，昨贈送中山醫學大學附設醫院、南區區公所及南區衛生所共850瓶。圖／台中市議員羅廷瑋提供

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