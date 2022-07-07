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彰化芬園每4戶才1戶有自來水 正趕進度申請接管

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣芬園鄉公所向經濟部水利署為約2000多戶自來水提出延管申請，首波社口村近600戶已獲評比通過，鄉長林世明說，申請延管如獲全部通過，芬園自來水普及率可望突破6成。圖／林世明提供
彰化縣芬園鄉公所向經濟部水利署為約2000多戶自來水提出延管申請，首波社口村近600戶已獲評比通過，鄉長林世明說，申請延管如獲全部通過，芬園自來水普及率可望突破6成。圖／林世明提供

彰化縣芬園鄉目前自來水普及率為26%，相較於全縣其他鄉鎮市96%平均普及率，相差甚大，芬園鄉公所向經濟部水利署為約2000多戶自來水提出延管申請，首波社口村近600戶已獲評比通過，正辦理用戶預繳1萬元工程費，鄉長林世明說，申請延管如獲全部通過，芬園自來水普及率可望突破6成。

芬園鄉因為自來水源豐沛，加上水質佳，鄉民過去習慣使用地下水，也可省水自水費，所以當很多地方爭取設置自來水時，芬園鄉民卻是興趣缺缺，連學校及機關都是抽地下水使用，水公司計畫設淨水場，甚至通過管線都遭反對或抗爭，因此在五、六年前的自來水普及率才13%。

鄉長林世明說，他3年多前剛上任時，芬園鄉自來水普及率才15%，直到去年5、6月中部缺水嚴重，加上很多年輕人對水質要求提升，公所、民代都接到陳情，公所也調查發現鄉內對自來水管需求大增，經過鄉公所調查，先行針對茄荖、嘉興、社口、竹林、舊社及大埔等村約兩千戶辦理登記，透過立委黃秀芳積極向經濟部爭取延管申請。

首波社口村近600戶獲評比通過，須本月18日到22日到鄉公所預繳1萬元工程費，多退少補，期限內繳納，要到自來水草屯營運所繳納。林世明提醒說，如果預繳未達50%，工程將會被註銷。有鄉民質疑接用自來水為要預繳1萬元工程費，林世明解釋，這只是預繳，只要外線不要超過20公尺，即可獲得退費。

林世明說，經公所努力下，目前芬園鄉自來水普及率已達到26%，如果社口村能順利接管，預期全鄉可達46%，若所有2000戶申請戶經水利署評比通過建置完成，芬園鄉的自來水普及率即可達到60%，另外，也可帶動尚未申請的其餘各村，讓芬園鄉自來水普及率趕到全縣的水準。

彰化縣自來水是由台灣自來水公司第11區管理處管轄，唯獨芬園鄉屬第4區管理處，主要是芬園鄉生活圈接近台中及南投縣，卻與彰化縣相對「疏遠」，事權未統一，讓外界分不清楚，但水公司人員表示，預定明年7月以後，芬園鄉的自來水將劃到第11區管理處，全縣自來水領域可以獲得統一。

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