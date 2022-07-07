影／台中模範勞工表揚 盧秀燕：勞工界的奧斯卡獎

台中市府今天舉辦模範勞工暨績優工會表揚活動，台中市長盧秀燕表示，台中市有100多萬名勞工，今天選拔出100多名模範勞工，接受市政府表揚，好像得到奧斯卡獎，這是勞工生涯的榮譽，市長親自頒獎，顯現誠意。

市長盧秀燕表示，台中市拚經濟增加就業機會，台中市失業率是六都最低，只有3.9%，她說台中市防疫也持續拚經濟，顧勞工，根據中央評鑑，台中市經濟指標在各種評鑑中，拿到8項全國第一。

台中市111年模範勞工暨績優工會表揚活動「台中展翼 勞工給力」今天上午清水區成都餐廳舉辦，市長盧秀燕到場頒獎給所有獲獎者，表達感謝及恭賀，200多名勞工和受獎單位，盧秀燕逐一頒獎合照。

中市府共評選出125名模範勞工，也表揚來自異國的家人，在台中默默打拼貢獻的5名模範移工，另有去年經工會評鑑榮獲卓越、績優、優良及甲等工會73家與台中市優異勞資關係中介團體、調解人、會務人員及紀錄人員，盧秀燕表示，每一位獲獎者都是台中市發展、進步及促進勞資和諧不可或缺的力量。

獲獎的模範移工，是來自菲律賓的家庭看護MACASU WILMA DOMINGO，她在同一雇主處服務近14年，細心隨和的個性、主動積極態度，將被看護者當成自家長輩細膩用心的照護精神，雇主一家的肯定及讚許；她工作關注細節，了解被看護者的需要，主動積極學習並提供解方，無微不至的照顧長者，與雇主家屬間相處融洽，雇主大力推薦並榮獲今年度台中市模範移工殊榮。

台中市洗染業職業工會推薦的洪韋瑀獲獎，他從事多年衣物洗滌工作，熱心敬業更對本業專業技術有著深入鑽研，協助及教導同業，提供所學最新洗衣技術公開分享工會會員，協助解決同業勞工面對的問題。

工會團體部分，卓越工會台中市美容業職業工會，提供會員多樣化的服務，包含辦理會員聯誼活動，協助會員在工作與生活中取得平衡，為提升會員專業知能引進專業職能訓練，績優工會大台中泥水業職業工會，會員在泥水專業有傑出表現，廣受業界推崇，也肩負傳承一身所學的使命。

為恭賀台中直轄市總工會理事長花錦忠於今年當選台灣總工會理事長、連任中華民國餐飲業工會全國聯合會理事長，與大台中職業總工會理事長林蓮助當選中華民國營造業總工會理事長，盧秀燕頒贈獎座表揚2位台中之光。

中市勞工局長張大春說，獲獎勞工雖來自不同的產業，在職場上追求卓越與認真負責的工作態度都相同，每一位模範勞工背後，都有值得肯定及效法之處，勞工局應努力發揚此等精神，從而肯定勞動價值。