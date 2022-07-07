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台三線竹山路段大淹水苦不堪言 將設導管分流改善

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
蔡培慧今天會勘台三線外埔橋，改善當地強降雨淹水問題。圖／民進黨南投縣長參選人蔡培慧提供
蔡培慧今天會勘台三線外埔橋，改善當地強降雨淹水問題。圖／民進黨南投縣長參選人蔡培慧提供

南投縣竹山鎮台三線連接竹山交流道路段6月底大雷雨，水淹及膝路面如同河流。公路總局南投工務段、民進黨南投縣長參選人蔡培慧今天會勘，將針對山溝匯流沖刷的雨水及平地雨水分流，以橫向導管將排水導引至高速公路下方大排，避免台三線再度淹水，影響居民及交通安全。

國道三號竹山交流道連接台三線平面道路上月底因大雷雨，山坡排水宣洩而下，導致路面排水不及，台三線水淹及膝，車輛經過如同水上行舟，居民更是苦不堪言。

蔡培慧說，她擔任行政院中部聯合服務中心執行長時，促成外埔橋拓寬工程，解決台三線淹水問題。去年外埔橋改建拓寬一倍，加寬排洪斷面、路面抬升25公分，大幅降低淹水，但集山路二段201巷鄰近坡地，若連續豪大雨，山溝匯流水量及雨水排放同時匯集到路面，仍無法及時排洪，她再向公路總局爭取2千萬元經費，執行第二階段改善工程。

南投工務段長蔡宜宏說，台三線改善工程將排水側溝改為箱涵各加深、加寬1.5米；為有效分流強降雨或連續豪大雨，針對山溝匯流雨水及平地雨水分流，施作橫向導管將排水導引至高速公路下方大排，可避免山坡雨水漫過交流道，積水淹至水底寮路段。

竹山鎮長陳東睦說，外埔橋拓寬後台三線淹水消退時間已大幅改善，但仍造成附近商店居民及來往車輛受影響。他和蔡培慧討論改善辦法，也獲公路總局積極協助。

現在第二階段工程順利發包，未來有效分流區域排水及坡地排水，鎮公所也會維持倉庫溪及周邊排水溝清淤，維持良好排水功能，希望徹底解決台三線竹山交流道路段淹水問題。

蔡培慧今天會勘台三線外埔橋，改善當地強降雨淹水問題。圖／民進黨南投縣長參選人蔡培慧提供
蔡培慧今天會勘台三線外埔橋，改善當地強降雨淹水問題。圖／民進黨南投縣長參選人蔡培慧提供
蔡培慧、南投工務段、竹山鎮公所今天會勘台三線竹山交流道路段，改善當地強降雨淹水問題。圖／民進黨南投縣長參選人蔡培慧提供
蔡培慧、南投工務段、竹山鎮公所今天會勘台三線竹山交流道路段，改善當地強降雨淹水問題。圖／民進黨南投縣長參選人蔡培慧提供

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