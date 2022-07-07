埤頭炸彈媽今起步巡遊庄 起駕典禮藍綠不缺席

彰化縣埤頭鄉信仰中心合興宮今天起舉辦四天三夜步巡遊庄，上午合興宮管理委員會主任委員楊龍河迎出開基媽上神轎，縣長王惠美為第一段路扛轎，連同500多名合興媽的駕前執事執法人員和信眾浩浩蕩蕩出發，民進黨徵召參選下屆縣長的立法委員黃秀芳也參加起駕典禮，在合興媽面前各黨派氣氛祥和。

合興宮步巡遊庄媽祖起駕典禮司儀誦讀敇文，管委會主委楊龍河敬燃敇文後，參加典禮的縣長王惠美、鄉長杜懿彩、立法委員黃秀芳、謝衣鳳服務處主任李育成、縣議員劉淑芳和黃盛祿上香祝禱活動平安順利，接著在廟埕點燃三發起馬炮，媽祖駕前的報馬仔先出發放送媽祖即將到來消息，掃角隊、順風耳和千里眼等陣頭當前導，展開四天三夜步巡遊庄。

縣長王惠美說，合興宮媽祖有「彈炸媽」的稱號，是埤頭鄉信仰中心，為了這次四天三夜步巡遊庄，管委會和執事人員準備很久，今天事事周全順利，希望彈炸媽這趟出門能掃除瘟疫，讓各行各業早日恢復疫情前的繁榮，並透過彈炸媽安定民心，庇佑眾生，縣運昌隆，信眾快快樂樂出門，開開心心參與這樁宗教盛事。

合興宮管委會主委楊龍河表示，去年疫情警戒提升到第二級而停辦步巡遊庄，今年得以舉辦，管委會和信眾都很高興，期待合興媽賜福地方，保佑眾生平安健康。

「合興媽真是神算。」埤頭鄉長杜懿彩說，今年農曆正月擲筊請示合興媽，選定國曆7月出巡，沒想到5月和6月國內COVID-19疫情嚴峻，到了現在已趨緩和可以步巡遊庄，真的不得不佩服合媽祖靈驗，相信這趟出門一定賜福信眾，帶給埤頭鄉興旺與繁榮。

民進黨徵召參選下屆縣長的立法委員黃秀芳全程參與起駕典禮；她說，疫情期間在媽祖加持之下，又縣長及地方士紳共同努力，地方得以平安，她祈求媽祖出巡使疫情早日退散，大家都能心想事成、健康平安。

合興宮自清代即有步巡遊庄的遶境活動，因日本殖民政府禁止而停辦約75年，2019年起復辦兩年就遇到COVID-19疫情再度停辦，今年復辦由合興媽開基媽帶領信眾遶境埤頭、竹塘、二林、溪州四鄉鎮和拜訪50座宮廟，7月10日回鑾安座。