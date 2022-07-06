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南屯扶輪社完成張國輝遺願 今捐甘霖基金會1輛送餐車
台中市社會局前局長張國輝今年因病驟逝。南屯扶輪社創會祕書、麗明營造董事長吳春山說，張國輝為創會社友，樂於助人，南屯扶輪社完成張國輝的遺願，募資添購一輛送餐車，在今天南屯扶輪社第30屆成立大會上，捐贈給甘霖基金會，張國輝遺孀到場見證，場面溫馨、感人。
張國輝曾任縣市合併前的台中市議員，常騎單車跑行程、選民服務獲肯定。前市長胡志強延攬他前後擔任民政、社會局長及府會聯絡小組執行長。7年前退休後，不斷關心社福團體運作、公共事務議題，常投書媒體表達時事的意見。
吳春山說，張國輝曾任明道中學老師、台中市工業區廠商聯誼會總幹事、二屆台中市議員、台中市民政局長、社會局長等，退休後擔任志工，樂於助人。去年底，張國輝住院前曾找南屯扶輪社友張金榮，提及甘霖基金會為獨居老人送餐，欠缺一輛送餐車，急需社會幫忙，希望南屯扶輪社伸援。
吳春山說，張國輝在今年一月過世，張金榮牢記張國輝的遺願，在南屯扶輪社發起募資添購一輛送餐車送給甘霖基金會，獲得社友的響應，募資還差一點點，由他補上，並負責購買送餐車，在今天南屯扶輪社第30屆成立大會上完成張國輝的遺願，捐出餐車送給甘霖基金會，讓社會更多溫暖。
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